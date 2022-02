Il nuovo sito Sony dedicato alla serie VR2

Sony ha lanciato online un nuovo sito internet che permette di vedere dove e quando andranno live i preordini del nuovo PlayStation VR2.

Mentre il mondo del VR continua a sfornare nuovi prodotti – nonostante invece non ci sia tanto materiale da provare – Sony è pronta a ritornare in gioco con un nuovo PlayStation VR2. Se siete interessati a scoprire quando e dove PlayStation metterà in vendita il proprio nuovo visore, ora Sony ha messo online un sito internet interessante.

Il mese scorso Sony aveva rivelato il nuovo PlayStation VR2 e il controller Sense, ma da allora non si avevano avute altre notizie; ora, invece, questo nuovo sito internet fa ben sperare.

PlayStation VR2 non ha una data ancora, ma un sito

Il sito contiene al suo interno nessuna informazione riguardante il visore, ma anzi si mantiene su ciò che è stato rivelato a gennaio: sappiamo solo che sarà un visore con 4K HDR con 110 gradi per campo di visione (il tutto grazie alla potenza della PlayStation 5).

Sappiamo inoltre che Sony proporrà un nuovo metodo di tracking, che permetterà di sfruttare quattro fotocamere inserite nel visore per gestire il movimento, mentre per l’audio ci penserà il suono Tempest 3D, che assieme alla vibrazione feedback integrata, andrà a dare un’immersività maggiore.

Interessantissimo pure il controller Sense, che punta a sfruttare la tecnologia del Dual Sense per proporre un controller adatto ad un visore VR capace di dare nuovi modi di giocare (il tutto con una forma sferica che punta a includere al suo interno le mani (da come potete vedere in foto).

Altra interessante funzionalità di questo nuovo Sense sarà la possibilità di riconoscere il tocco delle dita, permettendo di avere quindi gesture interessanti, soprattutto perché più vicini al movimento naturale delle dita.

Non è ancora noto prezzo e data d’uscita del visore, ma cliccando in basso e facendo il login con il proprio account Sony PlayStation Network, potrete ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale, compresa l’apertura dei preordini.