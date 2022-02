Instagram annuncia la funzione “Take a Break”

La nota piattaforma social Instagram ha inserito una funzione che permetterà di prendere una pausa dai social, con tanto di consigli utili.

Instagram ha annunciato l’avvio di una nuova campagna chiamata “Take a Break”, ovvero “prenditi una pausa”: questa, che partirà in molte nazioni, avviserà gli utenti presi dallo scrolling di prendersi una pausa e focalizzarsi su altre cose oltre che i social.

La piattaforma gestirà gli avvisi con le notifiche, con tanto di consigli utili da parte di esperti che permetteranno a chi passa troppo tempo al telefono di riflettere e riavviarsi. Le notifiche ovviamente potranno essere disattivate senza problemi di alcun tipo.

Instagram suggerirà di prendere una pausa a chi sta troppo sui social

Natasha Jog, Public Policy Manager di Instagram e Facebook in India, ha detto:

Il benessere dei giovani è importante per noi, e siamo focalizzati nel cercare che il tempo speso su Instagram sia intenzionale e positivo. Proprio per questo contesto, abbiamo lanciato “Take a Break”, per migliorare l’esperienza generare su Instagram da parte dei giovani, dei loro genitori e dei tutori. Puntiamo a creare un ambiente sicuro e supportivo, così che i giovani potranno esplorare i propri interessi insieme alla community.

La funzione “Take a Break” sarà disponibile fin da subito su dispositivi iOS, mentre su Android arriverà tra qualche settimana. Non è la prima volta che i social si preoccupano dei propri iscritti, soprattutto considerata la fascia d’età giovane: d’altronde se ne sentono di tutti i tipi quando si parla dei social, soprattutto dopo gli ultimi due anni passati con le limitazioni dovute al Covid-19.

Con un piglio sempre più social, i giovani d’oggi vivono costantemente sopra al proprio smartphone, condividendo e socializzando in ogni modo e maniera con i propri coetanei: se però esagerare è sempre sbagliato, ecco allora che aziende del calibro di Meta propongono questo tipo di attività per evitare problemi sul lungo periodo, andando a creare un semplice alert per permettere agli utenti di staccare dal proprio schermo quando serve.