OPPO Find X5 Pro: svelato il modulo fotografico

OPPO Find X5 Pro si mostra senza segreti sul web: il dispositivo è prossimo al debutto e presenterà un modulo fotografico alimentato dall’NPU Marisilicon.

Le ultime fughe di notizie relative all’OPPO Find X5 Pro mostrano il modulo fotografico del dispositivo e suggeriscono nuovi interessanti dettagli relativi al device premium della casa cinese. Sappiate che sarà un telefono molto potente.

OPPO Find X5 Pro: le caratteristiche

Mentre tutti abbiamo gli occhi puntati sull’imminente lancio di punta di Samsung, ci sono molti altri smartphone che aspettano dietro le quinte. Le recenti perdite di Find X5 Pro di OPPO hanno mostrato quello che sembra essere un potente competitor di punta, soprattutto in Europa. Un nuovo sguardo al telefono ci suggerisce quale sarà il design unico e rinfrescante del gadget.

WinFuture ha pubblicato una serie di informazioni relative all’ammiraglia. Find X5 Pro sfoggerà l’ultimo processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di spazio di archiviazione non espandibile. Come abbiamo sentito da rumor precedenti, lo schermo da 6,7″ sarà assolutamente di pregio: un pannello AMOLED LTPO 3216 x 1440p 120Hz protetto dal Gorilla Glass Victus di Corning. Difficile lamentarsi di qualcosa di così bello.

In precedenza avevamo sentito parlare della nuova partnership Hasselblad per la fotocamera e questo nuovo rapporto aiuta a riempire ulteriormente gli spazi vuoti. Find X5 Pro utilizzerà due sensori Sony IMX766 da 50 MP con OIS che misurano a 1/1,56″ con profondità di colore a 10 bit. L’obiettivo principale avrà un’apertura f/1.7, mentre il sensore ultra grandangolare sarà in grado di arrivare fno a f/2.2. Il terzo obiettivo per lo zoom 5x ha una risoluzione di 13 MP e un’apertura f/2.4. Sotto la scocca, sarà alimentato dalla NPU MariSilicon X Imaging di OPPO. Infine, una snapper frontale da 32 MP sarà più che perfetta per i selfie e le chiamate Zoom.

Questa perdita riconferma anche la batteria da 5.000 mAh abbinata a una ricarica da 80 W. Non è così veloce come si diceva una volta, ma è comunque molto più veloce della maggior parte della concorrenza.

È impossibile guardare l’ultimo terminale di OPPO e non notare le somiglianze tra questo e il OnePlus 10 Pro già svelato. A parte un design diverso le specifiche suonano quasi identiche, fino al pannello del display. Certo, la gamma di fotocamere è leggermente diversa, ma il marchio Hasselblad sarà familiare a tutti i fan di OnePlus.