Caricatore Multiplo a prezzo irrisorio: la comodità si paga POCO

Un caricatore multiplo è un po’ come avere una multipresa guadagnando in velocità e spazio: acquistalo e scopri di cosa è capace.

Una sola presa eppure puoi caricare fino a quattro dispositivi alla volta. Grazie a questo caricatore multiplo la comodità è di casa ed è persino economica: con soli 15€ lo fai diventare tuo. Ti basta attivare il coupon in pagina per approfittare dell’offerta, conta che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.

Caricatore multiplo: mai stato così comodo

Un caricatore multiplo come questo potrebbe apparire sciocco ma in realtà rende la tua quotidianità più intelligente. Senza farti rinunciare a niente e senza compromettere la sicurezza, con una sola presa ti mette a portata di mano la possibilità di caricare quattro prodotti simultaneamente senza se e senza ma.

Infatti è un po’ come se avessi una multipresa a portata di mano, ma è molto più piccolo e compatto. Perfetto da avere sempre con te anche in ufficio e in viaggio.

In modo particolare ti mette a disposizione tre entrate USB classiche e una type C. In questo modo non hai limitazioni anche in termini di velocità: la ricarica rapida è completamente supportata. Capisci perché è conveniente? Sicurissimo e realizzato con i chip più avanzati, riconosce da sé il voltaggio da utilizzare per garantirti solo la massima esperienza. In fin dei conti a te basta inserire lo spinotto, poi il resto è favola.

Acquista al volo questo caricatore multiplo su Amazon sfruttando il coupon in pagina, lo attivi e ottieni un prezzo di favore: solamente 15,03€. Con le spedizioni che sono completamente gratuite, lo ricevi a casa in appena uno o due giorni ma questo è merito di Prime.