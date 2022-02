Cavo USB-C 60W da due metri: REGALATO su Amazon a 3€

Un super cavo da due metri che arriva fino a 60W, super robusto e rifinito a soli 3€? Da PAZZI lasciarselo scappare.

Chi non comprerebbe un cavo che arriva fino a 60W, super robusto e rifinito a soli 3,99 euro? Nessuno, anche a costo di prenderlo subito per conservarlo per quando servirà, approfittando dell’occasione prima che finisca. Sbrigati allora, perché puoi infatti averne uno se clicchi su questo link e chiudi l’acquisto su Amazon, dove puoi averlo con spese di spedizione gratuite e veloci.

Cavo USB-C 60W: resistente e utile a poco prezzo

Il cavo è super resistente, si vede che è stato progettato per durare nel tempo e che è costruito con materiali di qualità che si differenziano dai normali cavetti USB type C che si trovano in commercio. E’ in acciaio inossidabile nichelato, liscia, non corrosiva, non ossidante, con le basi a perno placcate in oro, apparecchiature di contatto plug-in più stabili.

Un’aspetto che piace molto a chi lo ha già comprato è che è realizzato per gestire la corrente fornita ed evitare quindi sbalzi di tensione, per proteggere sempre il dispositivo.

Avendo l’attacco USB-C su ambo i lati lo puoi utilizzare anche per collegare due smartphone tra loro. Basta poi perdere tempo con cavi lenti che ci impiegano ore per completare un ciclo di carica: abbinato al caricabatterie adatto, con questo cavo USB-C la velocità di ricarica è più veloce di quella di un cavo di ricarica normale.

Il cavo di ZKAPOR supporta fino a 60W 20V/3A di ricarica sicura e velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps di cavo USB 2.0.

Il cavo è lungo due metri e quindi lo si può usare a buona distanza senza preoccuparsi di posizionare per esempio il device da ricaricare in posizioni scomode, o collegare due dispositivi distanti tra loro. Non ci sono scuse, quindi, affrettati a prenderlo cliccando su questo link e chiudi l’acquisto prima che vada esaurito su Amazon, dove puoi averlo con spese di spedizione veloci e gratuite (se scegli la consegna a un Amazon Point).