Honor 60 SE, il midrange con il design di iPhone 13 Pro

Honor 60 SE è il nuovo midrange dell’ex sub brand di Huawei e ha un design simile a quello di iPhone 13 Pro di Apple.

Huawei ha permesso al suo sub brand di “sopravvivere”, slegandola dall’azienda e liberandola quindi dai ban statunitensi che affliggevano (e lo fanno tuttora), le vendite del colosso cinese. Ora Honor sta recuperando terreno e, in pochi tempo, è riuscita a riconquistare una quota di mercato significativa e la crescita dovrebbe continuare con il rilascio di nuovi smartphone. Uno dei primi ad arrivare dovrebbe essere l’Honor 60 SE.

Honor 60 SE: un design già visto

Grazie ad una custodia protettiva, abbiamo scoperto quale sarà il design del futuro midrange del brand. Honor 60 SE assomiglierà all’iPhone 13 Pro. Il modulo della fotocamera principale ha somiglianze con il dispositivo Apple. Ma il pannello frontale sarà diverso; invece di una tacca, troveremo un ritaglio a forma di cerchio per il modulo selfie.

Non di meno, il terminale dovrebbe offrire uno schermo a 120 Hz, chipset Dimensity 900, fino a 8 GB di RAM, ricarica rapida da 66 W e sistema operativo Android 11 con l’interfaccia utente proprietaria del produttore. Domani l’azienda dovrebbe annunciare la data di presentazione di Honor 60 SE.

Tra i principali dispositivi lanciati dopo la separazione da Huawei, abbiamo il primo smartphone pieghevole di Honor, il Magic V. Lo smartphone si è rivelato un grande successo in Cina.

Zhao Ming, CEO di Honor, ha recentemente affermato che il primo smartphone pieghevole dell’azienda, l’Honor Magic V, è molto richiesto, il che rende molto difficile portarne a casa uno..

Il leader dell’azienda ha ringraziato tutti per il supporto e ha anche aggiunto: “Vorrei anche scusarmi con i fan che non hanno potuto acquistarlo. Stiamo facendo gli straordinari per rendere operativa la produzione”.

Honor Magic V compete con Samsung Galaxy Z Fold3, Xiaomi Mix Fold e OPPO Find N. Lo schermo esterno ha un pannello OLED da 6,45 pollici con proporzioni 21,3:9, risoluzione 2560 x 1080 pixel; ha il supporto per un’elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz. All’interno è presente un pannello da 7,9 pollici con un rapporto di aspetto di 10,3:9 e una risoluzione di 2272 x 1984 pixel. Supporta una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. La cerniera è garantita per 200.000 aperture e chiusure.

In più, è dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e vanta una batteria da 4750 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W. La fotocamera principale ha tre sensori di immagine da 50 megapixel; inoltre, ha ricevuto due fotocamere selfie da 42 megapixel integrate in entrambi gli schermi.