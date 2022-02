La guida definitiva ai regali hi-tech per San Valentino 2022: i pc low cost

Non sapete cosa regalare al vostro partner per San Valentino? Se volete stupire la vostra metà con un PC, abbiamo 5 soluzioni low-cost per tutte le tasche.

Siete alla ricerca di un computer low-cost da regalare al/alla vostro/a partner per San Valentino? Niente paura, ci pensiamo noi a trovare quello che fa per voi. Abbiamo selezionato cinque modelli di PC economici, differenti per prestazioni, sistema operativo e design. Sono degli articoli validissimi per un utilizzo standard: dalla gestione delle mail alla stesura di tesi, dallo studio al lavoro su Chrome. Sono disponibili su Amazon e godono delle spedizioni gratuite e celeri per i membri del programma Prime.

Cosa regalare a San Valentino? Un pc low cost!

Il primo (ma anche il secondo) è un Chromebook, vale a dire un computer avente il sistema operativo che si basa su Chrome. Tranquilli, funzionano anche offline, ma danno il meglio soprattutto quando si utilizzano le operazioni sul browser. Godono anche della presenza del Play Store che consente di scaricare applicazioni, giochi e software per la produttività super leggeri e performanti.

Il modello in questione che abbiamo scelto per voi è semplicemente “un regalo”. Costa così poco che è da prendere al volo senza pensarci due volte. Ha un pannello di 11,6″, processore Intel N3350, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria eMMC. È realizzato da Asus e si trova a 179,00€ al posto di 269€.

Segnaliamo anche un altro Chromebook dalle prestazioni superiori e con uno schermo più grande, da ben 14″ in risoluzione FullHD. È di Acer, ha il SoC N4020, 4 GB di RAM e c’è uno storage da 64 GB. Si trova a 269,00€ al posto di 379,00€.

Arriviamo poi al terzo che è un convertibile da 14″ con Windows 10S al suo interno: la praticità di Windows in un prodotto ribaltabile che si può utilizzare in più modi e contesti. È del brand LincPlus e si chiama P2. C’è il SoC Intel Celern N3350, troviamo 4 GB di RAM e memoria da 64 GB. Non ci crederete mai, ma costa solo 228,65€ e non 269,00€. È in offerta per poche ore.

Il quarto gadget è di CHUWI: stiamo parlando dell’HeroBook Air 11, un “clone” del MacBook Air, con prestazioni di punta, processore potente, Windows 10 completo e molto altro a soli 259,00€ con spedizione gratuita.

L’ultimo modello è di Teclast: è un laptop da 15.6″, grande, bello e performante. Leggerissimo ma con SoC Intel N4020, 6 GB di RAM e ben 128 GB di storage. Costa leggermente più degli altri, ma è superiore sotto molti punti di vista. Se si cerca un notebook “grande” ma economico, questa è la miglior soluzione. Si chiama F15S e lo portate a casa a 339,99€, ma con un coupon di 60€ che si applica al checkout, vi costerà solo 279,99€.

Quale sarà la vostra scelta?