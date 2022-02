Xiaomi Mi Band 6 a PREZZO di MERCATINO su Amazon (34€)

L’ottima smartband Xiaomi Mi Smart Band 6 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero ridicolo: non lasciarti scappare questa incredibile occasione.

L’offerta di oggi su Xiaomi Mi Smart Band 6 è una di quelle che non puoi lasciarti scappare per nessuna ragione al mondo. Con appena 34€, infatti, hai l’opportunità di allacciarti al polso una tra le migliori smartband mai realizzate da Xiaomi: un prodotto completo sotto tutti i punti di vista e apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo.

Xiaomi Mi Band 6 a prezzo ridicolo su Amazon: non perdere questa occasione

Ti sembrerà strano per un device così economico, ma la smartband non ha nulla da invidiare ai device più costosi. Non solo presenta un ottimo display AMOLED ampio, colorato e ben luminoso, ma è caratterizzata anche da una serie di sensori e algoritmi in grado di registrare tutti i tuoi allenamenti e anche il battito cardiaco. Non ci credi? Oltre al pieno supporto a più di 30 attività fisiche differenti – nuoto, corsa, bici, sollevamento pesi, zumba, pilates, yoga, backet, calcio, tennis e molto altro -, la smartband registra anche i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue e anche la qualità del sonno.

Tutte queste incredibili funzionalità hi-tech sono accompagnate da una lunga autonomia di 14 giorni che ti faranno dimenticare l’ultima volta che hai dovuto metterla in ricarica. Cosa stai aspettando? Prendi al volo questa occasione per acquistare la smartband di Xiaomi a un prezzo davvero ridicolo.