Con Tap to Pay l’iPhone diventerà un POS: ufficiale

Apple ha appena presentato la nuova funzionalità chiamata “Tap to Pay” che permetterà all’iPhone di diventare un POS per i pagamenti contactless.

La funzione Tap to Pay di Apple consente agli iPhone più recenti di accettare pagamenti contactless. Di fatto, tale feature sarà possibile utilizzarla sui modelli iPhone XS e successivi. Arriverà entro la fine dell’anno, al momento solo in USA.

Come funziona il “Tap to Pay” su iPhone?

L’OEM di Cupertino ha appena annunciato l’intenzione di implementare Tap to Pay su iPhone, consentendo alle aziende di utilizzare i dispositivi mobili come terminale di pagamento per pagamenti contactless. Un rapporto di Bloomberg del 2020 aveva rilevato l’acquisizione da parte di Apple di una startup, Mobeewave, incentrata sulla costruzione di questa tecnologia e un rumor emerso a gennaio ha rivelato che una funzione simile si stava avvicinando al rollout sui melafonini del marchio. Ora, Apple ha confermato la funzione, che accetterà pagamenti da “carte di credito e debito contactless e altri portafogli digitali“.

Tap to Pay su iPhone non è pronto per l’uso oggi, ma l’API di supporto è arrivata oggi in iOS 15.4 beta 2, abilitando potenzialmente la funzione su iPhone XS e modelli successivi. Esistono terminali meno recenti con NFC, ma, almeno per ora, i modelli iPhone 6, 7 e 8 non sono nell’elenco dei compatibili.

Almeno negli Stati Uniti, i pagamenti touchless non sono ancora subentrati, ma questa potrebbe essere una spinta in quella direzione. La socieetà ha confermato a The Verge che supporterà tutti i pagamenti contactless EMV, incluso Google Pay, quindi, non appena saranno disponibili più opzioni, i familiari dongle del lettore di carte Square o Sum-up potrebbero iniziare a scomparire.

Secondo la mela, tutti i commercianti potranno utilizzare i loro telefoni come sistemi di accettazione dei pagamenti per lavorare con un processore di pagamento compatibile. Stripe sarà il primo ad essere disponibile e prevede di supportare la funzione nella sua app per punti vendita Shopify nel corso di “questa primavera“, seguita da altre piattaforme e app entro la fine dell’anno. Anche negli Apple Store negli Stati Uniti la funzione sarà abilitata entro la fine dell’anno.

Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple Pay e Apple Wallet, ha dichiarato in una dichiarazione che annuncia la funzione: “Tap to Pay su iPhone fornirà alle aziende un modo sicuro, privato e semplice per accettare pagamenti contactless e sbloccare nuove esperienze di pagamento utilizzando la potenza, sicurezza e comodità di iPhone“.