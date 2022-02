Polsiera magnetica per utensili GENIALATA a 9€ su Amazon

Polsiera con 15 magneti per avere sempre con te viti e altri oggetti in metallo e mantenere le mani libere per lavorare. Perfetto anche per bricolage.

Lasciare le mani libere, tenendo tutto il necessario a portata di mano per una maggiore comodità. Per chi fa l’elettricista, il carpentiere o qualsiasi lavoro manuale sarebbe il massimo.

Ebbene, da oggi tutto questo è possibile: ti basta seguire questo link e acquistare questa comoda e super utile polsiera magnetica ad appena 9€ circa.

Polsiera da lavoro, GENIALATA a 9€

Una polsiera versatile e originale come questa è il sogno di ogni professionista o semplice appassionato di bricolage. La indossi con estrema facilità e ci agganci gli attrezzi che ti servono. Grazie ai suoi potenti 15 magneti puoi “fissarci” chiavi, punte di trapano, viti, dadi, chiodini e tutto ciò che ti serve per il lavoro.

Poi è leggera ma resistente, costruita con materiale in mesh per un comfort traspirante regolabile per essere adattata a tutti i polsi. Una volta attaccati gli oggetti, non cadranno e reggeranno fino a quando non verranno riposti manualmente dal bracciale.

Quando si lavora a volte l’ordine è l’ultima cosa a cui si pensa. Quante volte ci infiliamo per esempio sotto a un lavello o saliamo su una scala e solo dopo ci accorgiamo di aver lasciato viti e tutto il resto giù? Con questo prodotto non accadrà più.

Insomma, se fai un lavoro manuale come elettricista, falegname, artigiano o sarta, o sei un appassionato di bricolage, non puoi non approfittare di questa occasione per prendere ad appena 9€ questo comodissimo e super utile bracciale magnetico. Tra l’altro hai anche le spedizioni veloci e gratuite con Amazon.