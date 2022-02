Telecamera di sicurezza Xiaomi a PREZZO RIDICOLO: sicura e affidabile

L’ottima telecamera di sicurezza per esterno di Xiaomi è in offerta su Amazon a un prezzo davvero ridicolo: non lasciarti scappare questa occasione.

Se la sicurezza è il tuo chiodo fisso e vuoi avere il controllo della tua abitazione o del tuo ufficio in qualsiasi momento della giornata, non devi perdere questa incredibile offerta di Amazon per la telecamera di sicurezza da esterno di Xiaomi. Non solo monta un telaio completamente impermeabilizzato che ripara i circuiti interni dal contatto con la pioggia, ma dispone anche di particolari funzionalità ideali per tenere sempre sotto controllo i punti più critici di un’abitazione.

Offerta Amazon imperdibile per questa telecamera di sicurezza Xiaomi

L’offerta di Amazon riguarda il bundle con ricevitore da interno necessario per il controllo della telecamera, e ti permette di avere tra le mani una telecamera di sicurezza completa, affidabile e immediatamente pronto all’uso. L’ampio sensore ti assicura immagini e video sempre ad altissima risoluzione e con un ampio campo di inquadratura, mentre la fotocamera è in grado di registrare le immagini e video anche al buio o in controluce. Ti bastano 79€ per un bundle con una telecamera di sicurezza e il ricevitore da interno, ideale per controllare senza compromessi fino a 4 telecamere per sorvegliare ogni punto della tua abitazione.

La telecamera di sicurezza di Xiaomi è a prova di ladri e manomissioni: un particolare sensore registra la temperatura e i più piccoli movimenti degli oggetti, mentre un altro è in grado di registrare oscillazioni anomale e invia immediatamente una notifica di allarme al tuo telefono. Cosa stai aspettando? Acquista subito la telecamera di sicurezza per proteggere la tua famiglia e la tua proprietà.