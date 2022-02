3 chiavette USB Philips che paghi una miseria: meno di 6€ l’una

Una pendrive non è mai abbastanza per questo ti sto mostrando tre chiavette USB che costano pochissimo ma sono eccezionali.

Di chiavette USB non ce ne sono mai abbastanza in casa, te lo dice una che l’ultima volta ha rivoluzionato i cassetti della sua scrivania. Questi piccoli oggettini scompaiono sempre, vero? Secondo me hanno proprio un accordo tra di loro per giocare a nascondino altrimenti è inconcepibile come roba. Sai come ho risolto? Portandomi a casa un bundle di tre pendrive Philips a prezzo irrisorio. Per fortuna su Amazon è ancora scontato e con soli 15,99€ lo puoi avere anche tu. Praticamente lo ottieni a metà prezzo e risolvi ogni tuo problema.

Ps: non aspettare perché non so quanto durerà e soprattutto perché vanno a ruba.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Chiavette USB Philips: e come fai a dire di no?

Tre semplicissime chiavette USB che quando meno te lo aspetti, ti salvano la vita. Sono tre quindi stai ben attento: una la tieni a casa, una a lavoro e una nella borsa perché nella vita non si sa mai. Stai sicuro che quando te ne servirà una, non potrà esserci ragione al mondo per non trovarla. Pure a costo di rimetterti le scarpe e arrivare in ufficio in pigiama per prendere quella che conservi lì.

Con 32 GB di spazio ti fanno fare quello che vuoi. Conservi e trasferisci file di ogni genere: da foto a video, da film a musica, da documenti ad archivi e così via. Le colleghi e in un attimo fanno il loro lavoro senza porti limiti. Conta che le utilizzi su Windows, MacOS e Linux senza problemi.

In più ti fanno sapere se stanno facendo il loro dovere grazie alla luce LED integrata.

Cosa aspetti? Ordina al volo questo bundle con tre chiavette USB Philips su Amazon, le paghi 15,99€ che è un prezzo irrisorio. Se sei abbonato Prime le ricevi in quattro e quattr’otto senza neanche spendere un euro in più.