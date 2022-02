39€ per fare tuo questo smartwatch Xiaomi SENSAZIONALE, che bomba

Uno smartwatch Xiaomi come questo non lo avevi mai visto: prezzo minimo, resa massima in qualunque situazione.

È arrivata l’ora di acquistare uno smartwatch, che dici? Quando poi te ne puoi portare uno a casa come questo prodotto da Xiaomi con una spesa minima, cosa stai ancora aspettando! Spunti il coupon in pagina e lo hai a 39,99€, un prezzo irrisorio per quello che ti offre. Insomma, guardalo, cos’ha in meno dei marchi che sei solito vedere? Di lusso e completo di tutto, non ti fa pentire neanche un secondo della tua scelta.

Smartwatch Xiaomi: una bomba da avere al polso

I materiali sono di prima qualità e te ne accorgi appena lo prendi in mano. Nonostante questo smartwatch sia un peso piuma al polso e si faccia indossare per giornate intere senza mai dare fastidio, non si sbecca, non si rovina, non ti delude. Disponibile in colorazione nera è perfetto sia per lui che per lei e sta bene in qualsiasi occasione.

Già ti stupisce con il suo display ampio, luminoso e a colori. Lo personalizzi come vuoi così lo rendi più vicino al tuo stile e poi lo adori all’impazzata. Con una sola occhiata ti fa sapere tutto quello che vuoi e di dati ce ne sono, eccome se ce ne sono! Infatti questo gioiellino è capace di rilevare un sacco di parametri grazie ai sensori ultra sonici che ha all’interno. Piccolo spoiler? Ti fa sapere la tua frequenza cardiaca, a quanto ammontano i livelli di ossigeno nel sangue e tanto altro ancora.

Non sono da meno le modalità sportive così come le funzionalità legate al quotidiano.

Batteria inarrestabile e impermeabilità assicurata. Praticamente fa 100!

Approfitta al volo della promozione su Amazon e acquista il tuo smartwatch prodotto da Xiaomi, lo paghi appena 39,99€ ma fai in fretta, l’offerta è in scadenza. Le spedizioni sono gratuite con Prime.