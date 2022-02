Cavo 65W super RESISTENTE: a 7€ è da avere, pochi pezzi

Cavo super robusto, lungo, che arriva fino a 65W: solo 7€ per caricare o collegare due dispositivi distanti tra loro.

Chi non comprerebbe un cavo che arriva fino a 65W, super robusto e rifinito a soli 7 euro? Nessuno, anche a costo di prenderlo subito per conservarlo per quando servirà, approfittando dell’occasione prima che finisca. Sbrigati allora, perché puoi infatti averne uno se clicchi su questo link e chiudi l’acquisto su Amazon, dove puoi averlo con spese di spedizione gratuite e veloci.

Cavo USB-C 65W: resistenza e utilità a piccolo prezzo

Il cavo è super resistente, si vede che è stato progettato per durare nel tempo e che è costruito con materiali di qualità che si differenziano dai normali cavetti USB type C che si trovano in commercio. E’ anche ricoperto di plastica resistente e si rivela duttile perché consente un comodo utilizzo.

Un’aspetto che piace molto a chi lo ha già comprato è che è realizzato per gestire la corrente fornita ed evitare quindi sbalzi di tensione, per proteggere sempre il dispositivo.

Avendo l’attacco USB-C su ambo i lati lo puoi utilizzare anche per collegare due smartphone tra loro. Basta poi perdere tempo con cavi lenti che ci impiegano ore per completare un ciclo di carica: abbinato al caricabatterie adatto, con questo cavo USB-C la velocità di ricarica è del 50% più veloce di quella di un cavo di ricarica normale.

All’interno ci sono infatti fili in rame e conduttori che garantiscono massima potenza di segnale e alta velocità della ricarica.

Il cavo è lungo più di un metro e quindi lo si può usare a buona distanza senza preoccuparsi di posizionare per esempio il device da ricaricare in posizioni scomode, o collegare due dispositivi distanti tra loro.

Non ci sono scuse, quindi, affrettati a prenderlo cliccando su questo link e chiudi l’acquisto prima che vada esaurito su Amazon, dove puoi averlo con spese di spedizione veloci e gratuite (se scegli la consegna a un Amazon Point) con 7 euro.