Il Signore degli Anelli: prime foto dei personaggi della serie

Amazon Prime Video e Amazon Studios hanno rivelato alcuni scatti dedicati ai personaggi della serie tv de Il Signore degli Anelli.

La nuova serie di Prime Video e Amazon Studios dedicata all’immaginario inventato da J.R.R. Tolkien si chiamerà Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e arriverà il 2 settembre su Amazon Prime Video. Mentre l’attesa riguardo questa serie diventa sempre più spasmodica, Vanity Fair ha rilasciato alcune foto esclusive dedicate ai personaggi, alcuni dei quali abbiamo già conosciuto nei film di Peter Jackson.

La serie tv sarà guidata dagli showrunner e produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay, e racconterà le vicende legate alla Seconda Era della storia della Terra di Mezzo, al periodo in cui Sauron si nascose tra gli elfi per portarli a forgiare gli Anelli del Potere.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si mostra in foto

Le foto, che mostrano in alta definizione molti personaggi interessanti, fanno fin da subito capire la qualità che si cela dietro a tutta la serie (ma che per giudicarla bene dovremo attendere il 2 settembre, un episodio a settimana).

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.