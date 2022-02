Mini HUB USB con 3 porte a solo 6€: errore di prezzo su Amazon?

Un mini Hub USB che funziona alla grande, occupa pochissimo spazio e ti risolve un problema: a 6€ è un affare.

Un mini Hub non può che tornare utile per due semplicissimi motivi: ti permette di avere tutto a portata di mano e ti risolve il problema di non avere mai una porta USB a tua disposizione. Questo in particolare è un passepartout: piccolissimo occupa il minimo spazio ed è comodissimo se ti sposti spesso. Solamente 6,99€, ma si tratta di un errore di prezzo? Questo non so dirtelo però ti consiglio di fare in fretta.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Mini Hub USB: mai stato così conveniente

Ha quasi le dimensioni di una pendrive il mini Hub USB che ti sto consigliando eppure eleva all’istante il potenziale del tuo dispositivo. Che tu lo voglia collegare a un laptop così come a un computer fisso è indifferente: a lui basta una porta USB per entrare in funzione.

Non richiede installazioni così come attese, una volta che lo connetti è pronto all’utilizzo e ti permette di collegare tre ulteriori periferiche al tuo dispositivo principale.

In altre parole elimini quel fastidioso bisogno di dover fare attacca e stacca tra mouse, tastiere, chiavette USB e tutto il resto. Non sacrifichi neanche le velocità dal momento che monta la tecnologia 3.0 e corre come un pazzo.

Tutto quello che vuoi, all’istante.

Ti bastano 6,99€ per esaudire i tuoi desideri, con un solo click questo mini Hub diventa tuo. Ti ripeto, non ho idea se si tratti di un prezzone o di un errore, in tal caso io non tarderei a concludere l’acquisto. Con i servizi Prime garantiti le spedizioni avvengono in men che non si dica: uno o due giorni senza dover pagare neanche un euro in più.