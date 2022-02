Stazione di ricarica per 8 dispositivi COMODISSIMA: non puoi farne a meno

Una stazione di ricarica di questa portata è un toccasana: comoda, compatta, sicura e intelligente, in sconto è un affare.

Se in casa hai una marea di device che richiede sempre di essere ricaricata, non acquistare una stazione di ricarica è un vero suicidio. Fili, cavi, alimentatori tutti sparsi per casa laddove c’è la prima presa libera. Non sei stanco di non sapere neanche tu dove li hai lasciati? È sufficiente una stazione di ricarica come questa per risolvere il problema. Con 8 slot che personalizzi a piacimento hai tutta la libertà che vuoi. Arriva con tanto di cavi e supporta la ricarica rapida.

In promozione? 36,99€ se spunti all’istante il coupon. Fidati, non te ne puoi pentire.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Stazione di ricarica: sarà pure semplice, ma ti svolta la vita

Dimensioni compatte eppure ti mette tutto a portata di mano. Questa stazione di ricarica la puoi utilizzare con otto dispositivi differenti senza farti problemi. Colleghi il cavo che ti serve e appoggi il tuo prodotto sullo stand fatto appositamente. Non solo porti la batteria al massimo in poco tempo, ma hai anche tutto in ordine.

Tablet, smartphone, wearable, smartwatch, powerbank: è indifferente con cosa la utilizzi perché i supporti possono essere rimossi a tuo piacimento per fare spazio a qualunque cosa.

Ti ho già detto che arriva con tanto di cavetti, in particolare te ne vengono forniti tre di tipo Lightning, tre MicroUSB e due Type C.

Voglio farti notare un ultimo dettaglio: il sistema è intelligente visto che il chip riconosce automaticamente il dispositivo collegato e lo ricarica senza procurare danni. Addio sovraccaricamenti e dispersioni di calore.

Spunta al volo il coupon in pagina e portati a casa questa bellissima oltre che comodissima stazione di ricarica 8 in 1. Far tornare in regola i tuoi dispositivi non è mai stato così semplice. 36,99€ e diventa tua all’istante.