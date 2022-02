Cavo USB C da 66W lunghissimo e con display integrato, GENIALE

Un cavo USB C con display integrato è veramente eccezionale: ti fa vedere a quanti W i tuoi dispositivi vengono ricaricati.

Un cavo USB C di ricarica che ti fa vedere quanto forte l’energia passa dalla presa al tuo smartphone. Una genialata vero? Con questo non puoi che essere certo sul funzionamento dei tuoi prodotti. Con soli 9,99€ te lo porti a casa grazie alla promozione in corso su Amazon ma fai subito: è un prodottino così intelligente che non mi stupirei se andasse a ruba.

Le spedizioni sono rapide e soprattutto gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.

Cavo USB C: ricarica ai massimi livelli e la vedi persino

Un display piccolino ma fenomenale che ti fa sapere per filo e per segno quanta energia passa da un’estremità all’altra assicurandoti che i tuoi prodotti si caricano nel modo più adatto.

Compatibile con qualunque dispositivo tu sia solito sfruttare i connettori Type C, è un vero portento. Il suo potenziale, tuttavia, non si limita a questo.

Il filo lungo 1,2 metri è comodissimo perché ti lascia sufficiente autonomia ma non ti limita in alcun modo. Inoltre è completamente rivestito da un intreccio di nylon che lo rende estremamente resistente così non si spezza e non si rovina. Conta che le estremità sono persino rinforzate.

Raggiunge i 66W di potenza quindi utilizzalo pure dove vuoi, è compatibile con tutti i modelli come Huawei, OnePlus, Samsung, Xiaomi e così via.

Se non lo acquisti, perdi un’occasione unica. Acquista al volo questo cavo USB C su Amazon a soli 9,99€ in offertissima. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.

Ps: non te l’ho detto prima ma sembrava abbastanza ovvio: è sicurissimo da utilizzare dato che è intelligente e regola automaticamente quanta potenza utilizzare con ogni singolo dispositivo di tuo interesse.