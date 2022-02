Kingdom Hearts Melody of Memory, ERRORE DI PREZZO Amazon (19€)

Il gioco Kingdom Hearts Melody of Memory PS4, puoi prenderlo ora a un prezzo ASSURDO su Amazon con un risparmio di oltre 40 euro.

Errore di prezzo su Amazon per uno dei giochi più amati della serie Kingdom Hearts Melody of Memory: in questo momento puoi averlo a sole 19€ invece che a 40€, con un risparmio del 67%.

Le spedizioni sono veloci e gratuite col servizio Prime. Ma devi sbrigarti, perché questo prezzo cambierà probabilmente molto presto.

Kingdom Hearts Melody of Memory

Se sei un fan della serie Kingdom Hearts e hai una PlayStation 4, allora non puoi lasciarti scappare questo titolo. Melody of Memory è un rhythm game del 2020 che rende omaggio proprio all’intera saga, con più di 140 tracce musicali e 20 personaggi.

Puoi divertirti a giocare da solo oppure insieme ai tuoi amici nella modalità cooperativa, oppure Sfida altri giocatori nelle battaglie online. Puoi farlo impersonando i panni di Paperino, Topolino, Sora, Riku e tanti altri volti familiari della serie, inclusi alcuni personaggi ospiti della Disney che appariranno per darti una mano.

Questa è una di quelle occasioni da sfruttare subito, prima che il prezzo torni quello di sempre. In questo momento puoi avere Kingdom Hearts Melody of Memory a sole 19€ invece che a 40€, con un risparmio del 67%. Le spedizioni sono veloci e gratuite col servizio Prime.