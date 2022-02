La guida definitiva ai regali hi-tech per San Valentino 2022: le smartband

Se siete alla ricerca di un pensiero tech low-cost da regalare al vostro partner per San Valentino, abbiamo la soluzione che fa per voi: una smartband.

Se state cercando un regalo tech da fare al vostro partner per San Valentino, vi suggeriamo oggi una smartband. Questi accessori sono in grado di tenere traccia del benessere e della salute di ognuno, di gestire le notifiche del telefono, di monitorare parametri vitali come il battito cardiaco, il sonno, il livello di ossigenazione nel sangue e perfino il sonno. Hanno un costo molto contenuto. Noi ve ne segnaliamo oggi tre: la prima si chiama Xiaomi Mi Smart Band 6, la seconda invece, è l’ottima Huawei Band 6 e la terza invece, è di Fitbit. Quest’ultima è un’offerta premium, pensata per gli amanti del fitness. Sono tutte disponibili su Amazon e hanno un costo che spazia dai 40 agli 80€. Godono della spedizione gratuita e celere per i membri di Prime.

Quale smartband scegliere per San Valentino?

Il primo modello è realizzato da Xiaomi. Ha un costo di 46,99€ e in omaggio riceverete un secondo cinturino di scorta. Questa è una delle più vendute della sua categoria, grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo. È perfetta per chi cerca un ottimo compromesso e gode di funzionalità smart davvero interessanti. È resistente alle immersioni e ha un meraviglioso pannello AMOLED full screen, ottimo per chi vuole vedere le notifiche al polso senza disporre di un orologio smart (non apprezzato da tutti/e).

Il secondo gadget è di Huawei ed è un assistente sportivo personale. Grazie agli allenamenti interattivi, ogni utente avrà un Personal Trainer al proprio polso. Ovviamente, è compatibile con Android e iOS e costa 39,90€. La compatibilità con i device Huawei però, è pazzesca. Se avete un P50 Pro, Pocket, un Mate o un Nova, non potete non acquistarla.

Arriviamo ora al terzo articolo: la Fitbit Inspire 2 è eccellente per gli sportivi. Se il vostro partner è un amante dello sport, con questo piccolo gadget lo/a renderete contento/a. La precisione e l’accuratezza dei dati sanitari, relativi al fitness e al benessere è estrema, come da tradizione Fitbit. Certo, la qualità si paga: costa 79,99€ ma è uno dei migliori fitness tracker ad oggi presenti sul mercato.

Quale sarà la vostra scelta?