POCO M4 Pro 5G: a meno di 200€ è quello DA COMPRARE

Se state cercando un ottimo mediogamma a meno di 200€, il POCO M4 Pro 5G è il miglior smartphone della fascia media.

Le opzioni e le colorazioni del POCO M4 Pro 5G sono appena state trapelate online. La compagnia presenterà il nuovo modello il 15 febbraio in India, ma adesso, prima del suo lancio, MySmartPrice ha condiviso le opzioni di colore, le varianti e le specifiche dello smartphone in questione. Ricordiamo che da noi è già disponibile su Amazon a soli 198,00€.

POCO M4 Pro 5G: un eccellente mediogamma

Il POCO M4 Pro 5G si trova in tre opzioni di RAM: 4 GB, 6 GB e 8 GB. Avrà 64 GB o 128 GB di opzioni di archiviazione. Per quanto riguarda le colorazioni, nel mercato globale, il telefono sarà disponibile nelle tonalità Power Black, Poco Yellow e Cool Blue. Inoltre, POCO ha recentemente confermato su Twitter che il dispositivo sarà effettivamente disponibile in questi tre colori in India.

È il successore del Poco M3 Pro. Lo smartphone è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 810 e supporta una tecnologia di ricarica rapida da 33 W. Il modello nel mercato globale ha un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione FHD+. Ha la protezione Gorilla Glass 3 con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Sfoggia uno snapper selfie da 16 MP e un sistema a doppia lente sulla back cover. La configurazione posteriore prevede un obiettivo principale da 50 MP e una lente ultra wide da 8 MP con un campo visivo di 119 gradi.

Lo smartphone ha uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale e gode del sistema operativo Android 11. Dispone di speaker stereo e vanta una porta USB di tipo C e un jack per cuffie da 3,5 mm.