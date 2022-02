Powerbank 10000 mAh che sta nel palmo di una mano: lo paghi il minimo

Un powerbank piccolo e semplice ma in realtà è super intelligente e con un’energia da fare paura, acquistalo subito.

In questo weekend frenetico ti sei accorto che stare fuori casa scarica drasticamente la batteria del tuo smartphone? Non devi spendere un sacco di soldi per riparare il tuo telefono, a prolungare la sua vita ci pensa un perfetto Powerbank da 10000 mAh che ti assicura almeno due cariche consecutive. Semplice, piccolo e comodo te lo metti in tasca con soli 16,14€ attivando il coupon all’istante.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, cosa aspetti?

Powerbank eccezionale: sarà pure piccolo ma non poco potente

Un powerbank che sta letteralmente nel palmo di una mano tanto che è piccolo, ma non ha nulla da invidiare in fatto di potenza. Semplicemente fantastico, da utilizzare è un secondo così come il tempo che ci impiega a ridare vita al tuo smartphone.

Con 10000 mAh di energia ne hai abbastanza: ci ricarichi telefoni, wearable, smartwatch e così via. In fin dei conti lo puoi utilizzare con qualunque dispositivo visto che ha tre uscite, due USB e una MicroUSB per sfruttarne il massimo potenziale

Non manca all’appello neanche un fantastico indicatore LED che ti fa sapere quanta carica residua è rimasta così non rimani mai sorpreso.

Cos’altro dirti se non che è intelligentissimo visto e considerato che sono integrate tutte le protezioni del caso. Niente sovraccaricamenti, niente cortocircuiti, nessun calore in eccesso e soprattutto nessuna batteria che si rovina.

Spunta immediatamente il coupon su Amazon e acquista il tuo nuovo powerbank a soli 16,14€. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni senza costi aggiuntivi. Le spedizioni sono completamente gratuite con i servizi Prime garantiti.