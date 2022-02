Vivo: il tablet darà filo da torcere ad Apple e Samsung

Il presunto Vivo Pad dell’azienda cinese sarà un prodotto di punta, in grado di competere con le soluzioni di Apple, Samsung e Xiaomi.

Secondo quanto si apprende dalle nuove indiscrezioni emerse online, sembra che il primo tablet di Vivo sarà dotato di un design unibody metallico. Ecco tutto quello che è emerso finora.

Cosa sappiamo del primo tablet di Vivo?

Con il mercato dei tablet in forte espansione a causa della crescita indotta dalla pandemia, sempre più aziende che vendono principalmente smartphone stanno cercando di ottenere una fetta della torta. Uno di questi è Vivo, che secondo quanto riferito farà il suo debutto nello spazio quest’anno con vivo Pad.

Digital Chat Station aveva precedentemente rivelato che il tablet avrebbe sfoggiato un display da 11 pollici a 120 Hz con una risoluzione di 2560 x 1600, tra le altre cose. Lo stesso informatore ha ora fornito ulteriori informazioni, affermando che il display supporterà anche l’HDR10+ e il Dolby Vision, rendendo probabile che il Vivo Pad sarà un’offerta premium. Il suo utilizzo del chip Snapdragon 870 di fascia alta lo testimonia.

Tuttavia, non ci sarà il riconoscimento delle impronte digitali, il che è un po’ strano. Potrebbe essere possibile che supporti invece lo sblocco facciale, ma a questo punto è solo un’ipotesi.

La configurazione della fotocamera posteriore del tablet sarà composta da due sensori da 13 MP e il design del prodotto avrà un corpo interamente in metallo. Due altoparlanti in alto e in basso gestiranno l’audio e il terminale sarà dotato anche di tastiera e stilo abbinati. Digital Chat Station afferma che il prezzo del tablet non è troppo alto e il terminale mira a creare un ecosistema multi-dispositivo. Appena avremo maggiori informazioni ve lo faremo sapere.