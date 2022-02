La guida definitiva ai regali hi-tech per San Valentino 2022: i tablet

Se state cercando un’idea regalo davvero originale per San Valentino, potreste considerare di regalare alla vostra dolce metà un tablet.

San Valentino è alle porte; se siete indecisi (ancora) sul regalo da fare alla vostra dolce metà, vi suggeriamo un tablet. Qualcuno qui potrebbe dire: “un tablet? A cosa gli/le servirebbe?“. Bella domanda, in effetti, ma ci siamo noi qui a rispondere a questa e ad altri quesiti, linkandovi dei prodotti davvero smart e innovativi da donare al/alla vostro/a partner. Vi ricordiamo che sono tutti disponibili su Amazon e godono tutti di spedizione gratuita per gli utenti abbonati al servizio di Prime. Buona scelta.

I tablet da regalare a San Valentino: quale scegliere?

In primo luogo, spieghiamo a cosa può servire un tablet. Vi elenchiamo ora una lista di cose che si possono fare con il suddetto device.

Gestire le mail personali e/o lavorative;

Controllare i social;

Disegnare e creare contenuti digitali con app professionali come Photoshop;

Editing video con LumaFusion o altri tool;

Navigare online;

Vedere film e serie TV sulle piattaforme on demand in streaming;

Ascoltare musica;

Giocare a titoli AAA e indie dai vari store di riferimento (Galaxy Store, App Store, Apple Arcade, Play Store);

Prendere appunti;

Organizzare la casa, il lavoro e altro con app come Notion, Evernote, Slack, Trello;

Scrivere e creare documenti su Office (magari con l’ausilio di tastiere Bluetooth acquistabili in separata sede).

Vi bastano tutti questi motivi o dobbiamo suggerirvene altri? Come vedete, queste sono solo alcune delle operazioni che si possono fare con i suddetti dispositivi.

Il primo tablet che vi consigliamo è ovviamente un iPad. Il modello scelto, in particolare, è l’Air, che vanta un design simil-Pro, minimal e industrial, con cornici strette e Touch ID posto nel pulsante di accensione. Disponibile in diverse colorazioni, è leggero, versatile, potente. All’interno della line-up della mela è sicuramente il più interessante per rapporto qualità-prezzo. Costa 629,00€ ed è davvero un gadget eccellente.

Il secondo device di cui vi parliamo è il Lenovo Yoga Tab Tablet; parliamo di un prodotto Android con display 10.1″ Full HD Ips, SoC Qualcomm Snapdragon 439, ben 64Gb espandibili fino a 256 GB con microSD, 4 GB di RAM, Wifi+Lte. È perfetto per un utilizzo casalingo. Costa 242,55€ al posto di 349,00€.

Super low-cost invece, è il Fire 7 di Amazon. Certo, non ha le prestazioni degli altri due modelli, ma costa pochissimo e va bene per vedere serie TV e comandare la casa con gli elettrodomestici e accessori domotici. Di fatto, la versione da 32 GB si trova a 79,99€. Un prezzo – a nostro avviso – “godurioso”.

Fateci sapere la vostra scelta.