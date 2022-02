Regali nerd per San Valentino: 5 prodotti da comprare subito su Amazon

Vi consigliamo cinque prodotti fuori dai soliti cliché, per un San Valentino all’insegna del regalo nerd ma anche originale.

San Valentino si sta avvicinando molto rapidamente, ma forse siete ancora in tempo per fare un bel regalo al/la vostro/a nerd del cuore. In un’epoca 2.0, i regali tech sono sicuramente tra i più gettonati anche per la festa più dolce dell’anno. Ma non è facile sorprendere chi è sempre aggiornato sulla tecnologia. Eppure siamo certi che non avete mai visto questi cinque prodotti che abbiamo trovato su Amazon, e che potrebbero ispirarvi per un’acquisto lampo.

San Valentino: 5 prodotti nerd da AVERE

Il primo prodotto che vi consigliamo per un San Valentino all’insegna del regalo tech ma anche utile e originale, fuori dai soliti cliché, c’è questa incredibile maschera per gli occhi con musica wireless, Bluetooth 5.0 e altoparlanti stereo HD. Avete capito bene: si tratta di una maschera da indossare quando magari non riuscite a prendere sonno o avete gli occhi particolarmente stanchi e volete riposarvi. lo prendi a soli 22€ con spedizioni gratis via Amazon.

Per tutti i videogamer un po’ attempati, nostalgici dal cuore tenero dei cari, vecchi Commodore 64 e Nintendo NES, cosa potrebbe esserci di meglio che ricevere in regalo una bella tazza termosensibile con stampato un cuoricino 8-bit che cambia colore proprio a contatto con una bevanda calda? Consigliato per un regalo originale, puoi averla per appena 13€ con spedizioni gratis via Amazon.

Il terzo gadget è un bellissimo set da colazione Baby Yoda, che include il portauova di Grogu e un super simpatico stampo per tagliare i toast a forma di rane. E’ un prodotto ufficiale The Mandalorian che puoi fare tuo con appena 12 euro. E’ super carino, fatto di plastica resistente e tutti i fan di Star Wars dovrebbero averlo sulla propria tavola. Spedizioni gratis con Amazon.

A proposito, per rimanere in tema Guerre Stellari, che ne direste di una bella spada laser da tenere sempre al vostro fianco sul divano mentre vi godete una puntata di The Book of Boba Fett? Ora potete averla a 27€. Certo, magari non è perfetta, e forse siamo troppo grandi per queste cose: ma dai, è fighissima, si accende davvero e fa pure gli stessi suoni del film. Si tratta di un oggetto veramente carino, per sognare ancora ogni tanto di essere uno Jedi o un Sith. Spedizioni gratis.

Infine, per le coppie che passano molto tempo davanti alla TV che soffrono particolarmente il freddo, queste calze termiche riscaldabili al microonde, realizzate con semi di lino e lavanda per una maggiore comodità dei piedi, possono essere un regalo di San Valentino molto interessante. Che amiate guardare insieme le vostre serie televisive preferite o giocare in coppia con i videogame, oppure che preferiate farlo da soli, queste morbide calze vi faranno comodo. Fatele vostre con 19€ e spedizioni gratuite via Amazon.

Che ne dite? Siamo sicuri che alcuni di questi prodotti non li avevate mai visti. Il bello è che li trovate tutti su Amazon a prezzi estremamente concorrenziali e bassi, e con le spese di spedizione gratuite. Che aspettate a ordinarne qualcuno e a fare o farvi un regalo originale?