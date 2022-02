Samsung Galaxy S22 e Tab S8: una grossa novità contro i danni accidentali

I nuovi flagship Samsung Galaxy Tab S8 e i Galaxy S22 sono dotati di scocche in Armon Aluminum e di display con protezione Gorilla Glass Victus+.

I nuovi Samsung Galaxy S22 e Galaxy Tab S8 utilizzano un telaio in alluminio e il vetro Gorilla Glass Victus+ sui pannelli a completamento del tutto. Segnaliamo che la società sudcoreana ha presentato pochi giorni fa le nuove line-up di punta.

Samsung Galaxy S22 e Tab S8: resistenti è dir poco

La nuova gamma di telefoni è stata accompagnata dall’ultima generazione di tablet Android premium soprannominati Galaxy Tab S8. Queste due famiglie di dispositivi hanno due cose in comune: l’Armor Aluminium e il vetro Corning Gorilla Glass Victus+.

Lo scorso agosto, Samsung ha mostrato i telai in “Armor Aluminium” per il Galaxy Z Fold3 e per il Galaxy Z Flip3. L’azienda afferma che è l’alluminio più resistente utilizzato negli smartphone moderni.

Adesso, dopo pochi mesi, questo materiale viene ora adoperato sulla serie S22 e sulla gamma di tablet Tab S8. Per quest’ultimo, l’azienda afferma che fornisce oltre il 30% in più di resistenza ai graffi ed è il 40% in meno incline alla flessione rispetto alla serie Tab S7.

Oltre alle nuove cornici, questi telefoni e tablet sono dotati anche della protezione Corning Gorilla Glass Victus+ per i loro display. Tutti e tre i telefoni, incluso il Galaxy S22 base, sfoggiano anche questo vetro sulla back cover. Per chi non lo sapesse, il modello del 2021 presentava un pannello posteriore in plastica.

Ad ogni modo, come afferma lo YouTuber Zack (JerryRigEverything) “Il vetro è vetro e il vetro si rompe“. Pertanto, nonostante siano caratterizzati dall’alluminio e dal vetro più resistenti, gli utenti potrebbero voler proteggere i loro ultimi dispositivi Samsung Galaxy da cadute accidentali con l’ausilio di una custodia.

Voi siete team #naked o team #cover? Amate portare con voi i device “nudi e crudi”, senza pellicole o custodie o li proteggete con case in silicone, in pelle o con “armature” rugged per preservare la loro estetica?