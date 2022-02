Huawei Band 6: smartband con SATURAZIONE DELL’OSSIGENO a PREZZO BOMBA

L’ottima smartband Huawei Band 6 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero ridicolo: bella, smart e con saturazione dell’ossigeno.

Vuoi acquistare una smartband economica ma completa di tutto e ideale anche per tracciare la saturazione dell’ossigeno? Perfetto: acquista subito Huawei Band 6 in offerta su Amazon a un prezzo che difficilmente troverai di nuovo. Non si tratta solo di un’occasione irripetibile che non devi lasciarti scappare, ma stiamo parlando di una delle migliori smartband disponibili sul mercato.

Non perdere questa offerta di Amazon sulla Huawei Band 6

Malgrado il prezzo economico – la puoi acquistare subito ad appena 39€ in tanti colori differenti -, la smartband di Huawei dispone di caratteristiche uniche: un ampio display a colori perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del Sole, un sensore per il battito cardiaco attivo 24/7 e anche il sensore per registrare la saturazione dell’ossigeno in qualsiasi momento della giornata.

Non solo è un coach sempre a tua disposizione e in grado di registrare tutti i dati relativi all’attività fisica, ma dispone anche di una piccola ma potentissima batteria che ti assicura fino a 2 settimane di autonomia con una singola carica. Non ti basta? Huawei Band 6 è anche in grado di registrare la qualità del sonno, lo stress ed è anche impermeabile.

Costa stai aspettando? Acquista subito la smartband in offerta e ricevila entro 1 giorno: ti chiederai come hai fatto tutto questo tempo senza questo incredibile device hi-tech.