Il Doodle di San Valentino di Google quest’anno è dedicato a due simpatici cricetini innamorati, con tanto di mini gioco.

Come ogni anno, Google dedica un Doodle davvero carino a San Valentino 2022. Il motore di ricerca utilizzato da centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo propone infatti un minigame divertente che ruota attorno una coppia di cricetini innamorati. Come si può osservare nella breve introduzione iniziale del Doodle dedicato alla Festa degli innamorati di quest’anno, disponibile a questo indirizzo, i due simpatici animaletti vengono divisi nel momento in cui stanno per scambiarsi dei fiori, finendo quindi separati ai due lati della scritta Google, costituita da tubicini, che però risulta un po’ scomposta.

I cricetini di Google che spopolano sul web

L’obiettivo del semplicissimo gioco è quello di riunire a coppia. Basta quindi rimettere a posto i pezzi di lettera spostati per riformare correttamente la parola Google, attraverso dei comandi posti in basso sullo schermo, e far sì che i due cricetini entrando da due ingressi laterali l’attraversino per riunirsi al centro dello schermo. Un modo carino per augurare a tutti gli innamorati un buon San Valentino. Oggi, lo ricordiamo, si ricorda il martire cristiano Valentino da Terni, vissuto tra il secondo e il terzo secolo.

Venne consacrato vescovo di Terni all’età di soli 21 anni e fu decapitato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede il 14 febbraio 273, su ordine dell’imperatore Claudio II il Gotico. Oggigiorno viene considerato come il patrono degli innamorati, per aver celebrato il matrimonio tra una giovane donna cristiana e un legionario pagano.

In verità non esiste alcuna testimonianza certa di quanto accaduto, tanto che in molti attribuiscono il fatto a un altro sacerdote romano, anch’egli giustiziato nello stesso periodo. Ad ogni modo, Google non è nuovo a iniziative come questa, anche per celebrare date e ricorrenze più importanti. Per la festa delle donne del 2019, per esempio, il colosso di Mountain View festeggiò il gentil sesso con un Doodle che racchiudeva citazioni di donne, passate e presenti, che hanno dato uno scossone alla società, di diversi campi ed epoche: scrittrici, scienziate, artiste, atlete.