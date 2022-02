San Valentino: 5 gadget low cost per un regalo last minute

Ci siamo: oggi è San Valentino e se siete in ritardo con il regalo per il/la vostro/a compagna/o, vi segnaliamo tre prodotti tech davvero frizzanti.

Se state cercando un regalo last-minute da fare alla/al vostra/o compagna/o, per San Valentino vi suggeriamo tre gadget tech dell’ultimo minuto che, sebbene non arriveranno in tempo per la giornata odierna, faranno felici la dolce metà. Sono tutti disponibili su Amazon e sono davvero iconici e divertenti. Il primo gadget che vi consigliamo è la Nintendo Switch Lite, una console portatile che è un passatempo divertentissimo per momenti spensierati di relax. Il secondo invece è una smartband perfetta per la gestione delle notifiche e non solo e il terzo invece, è un nuovo smartphone di fascia media dal prezzo super contenuto. Quale sarà la vostra scelta?

San Valentino: il regalo tech dell’ultimo minuto

Come detto, il primo device che vi suggeriamo è la Nintendo Switch Lite: si tratta della versione compact della console ibrida della grande N. Perché è un regalo davvero sorprendente? In primo luogo per i titoli di cui dispone, in grado di far divertire sia lui che lei. Altresì è possibile giocare a turno in coppia su uno dei tanti videogames disponibili nel listino. Personalmente, la trovo davvero azzeccata per un regalo inaspettato dell’ultimo minuto. La versione in questione presenta anche Animal Crossing in bundle. Costa 269,99€.

In seconda istanza vi consigliamo la smart band di Xiaomi: Mi Smart Band 6, con il suo schermo full screen AMOLED è perfetta per la lettura rapida di notifiche, messaggi, per notificare le chiamate in entrata, per monitorare gli allenamenti e i progressi sportivi ma anche parametri sanitari come il battito cardiaco, il livello di ossigenazione del sangue e il ciclo mestruale. Su Amazon si trova a 43,99€ in offerta al posto di 54,99€.

Il terzo device invece è un telefono: il POCO M4 Pro, per la precisione. Stiamo parlando di un device con modem 5G, 4GB RAM, ben 64GB per l’archiviazione dei dati, processore a 6nm MediaTek Dimensity 810, display risoluto da 6.6” FHD+ con refresh rate da 90 Hz, quattro sensori con camera principale da 64MP, batteria da 5000 mAh e molto altro ancora. Costa solo 196,25€.

Quale sarà la vostra scelta?