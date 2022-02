Opera introduce il supporto agli indirizzi Web di sole emoji

Opera finalmente introduce il supporto alle stringhe di codice con emoji grazie alla partnership con Yat. Vediamo insieme cosa cambia.

Il browser Opera ora consente di digitare indirizzi Web composti soltanto e solamente da emoji. Grazie ad un’azienda di nome Yat si potranno inserire stringhe di emoji come URL. Questo da il “via” ad una serie di nuove denominazioni per i portali.

Opera: si potranno digitare emoji nella barra degli indirizzi

La società di browser Web Opera ha dichiarato lunedì che consentirà agli indirizzi Web basati solo su emoji “per portare un nuovo livello di creatività su Internet“. L’integrazione fa parte di una partnership con Yat, una società che vende URL contenenti stringhe di emoji.

“Sono passati quasi 30 anni da quando il World Wide Web è stato lanciato al pubblico e non c’è stata molta innovazione nello spazio dei collegamenti web: le persone includono ancora .com nei loro URL“, Jorgen Arnesen, vicepresidente esecutivo Mobile presso Opera, ha detto in un comunicato stampa.

Le pagine Yat sono domini univoci generati quando qualcuno acquista una stringa di emoji (che a sua volta è chiamata Yat). Il proprietario di uno Yat può creare un NFT della propria stringa e la società prevede di consentire agli utenti di collegare questi speciali link ai pagamenti elettronici.

Secondo la compagnia, i musicisti saranno i primi ad adottare Yats; per esempio, la pagina Yat della cantante Kesha è rappresentata dalla combo di emoji Rainbow Rocket Alien, seguiti da y.at, che reindirizza al suo sito Web Kesha’s World.

Il co-fondatore di Yat, Naveen Jain, ha affermato che i domini emoji consentono agli utenti di personalizzare la propria identità Internet, offrendo potenzialmente maggiore visibilità online a creatori, artisti e altri. L’azienda ha introdotto le pagine Yat il 1° febbraio.

Con l’integrazione con Opera, gli utenti non dovranno digitare la parte y.at dell’indirizzo web della pagina Yat come fanno in altri browser, quindi per accedere alla pagina di Kesha nel suddetto browser, basterà semplicemente digitare questa combinazione di emoji: Rainbow – Rocket – Alien.