Amazon Echo Buds: Alexa e supporto ANC ad appena 80€

Amazon Echo Buds sbarcano in Italia in pre-ordine con un prezzo di lancio di 79,99€ e con 6 mesi di Amazon Music Unlimited: tutti i dettagli.

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie TWS dal forte sapore premium, leggere, piccole e soprattutto perfettamente integrate con Amazon Alexa, allora non dovete fare altro che acquistare subito i nuovi Echo Buds di Amazon a questo link.

Amazon Echo Buds di seconda generazione

Disponibili fin da subito in pre-ordine al prezzo di lancio di 79,99 euro, arrivano con un bundle davvero niente male: 6 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited per ascoltare milioni di brani in streaming senza pubblicità e al massimo della qualità disponibile.

“Grazie ai nuovi Echo Buds, per i clienti non sarà mai stato così semplice portare Alexa con sé per tutta la giornata, sia dentro che fuori casa. Con il controllo vocale, è possibile riprodurre musica e podcast, chiamare una persona cara per sapere come sta, aggiungere un elemento alla lista delle cose da fare e molto altro, semplicemente tramite la voce“, sottolinea Eric Saarnio, Vice Presidente di Amazon Devices International. “Piccoli, leggeri e comodi, Echo Buds sono progettati per offrire un comfort eccezionale e un audio ottimale, indipendentemente da ciò che si sta ascoltando.”

Muniti di certificazione IPX4 contro i liquidi, gli schizzi e la pioggia leggera, gli Echo Buds di seconda generazione sono perfetti per essere indossati tutto il giorno. Sono di quattro dimensioni differenti i gommini in silicone con cui vengono venduti, pensati per adattarsi facilmente alle orecchie e garantire così una presa sicura e confortevole. La cancellazione attiva del rumore è ideale per ascoltare i propri artisti preferiti senza essere disturbati dai suoni esterni grazie ai microfoni interni ed esterni, mentre il supporto touch permette di attivarla rapidamente semplicemente tramite una pressione prolungata dell’auricolare.

Echo Buds di seconda generazione assicurano fino a 15 ore di riproduzione audio continuata: una ricarica di appena 15 minuti garantisce fino a due ore di riproduzione, mentre per conoscere lo stato della batteria basta semplicemente affidarsi ad Alexa e chiedere “Alexa, qual è lo stato della mia batteria?“.

Prezzo e disponibilità

Gli Echo Buds di Amazon di seconda generazione sono disponibili a questo link in Nero e Bianco al prezzo di 79,99 euro – l’opzione con ricarica wireless ha un prezzo di lancio di 99,99 euro -, che salirà al prezzo di 119,99 euro (139,99 euro per la ricarica wireless) dopo la fase di prevendita. Le cuffie, infine, saranno spedite ai clienti a partire dal 24 febbraio.