Google Pixel Fold: ecco come sarà e quando arriverà

Google sta testando un nuovo processore per il suo futuro flagship pieghevole, il Pixel Fold. Ecco cosa è emerso al momento.

Secondo quanto riferito, Google ha programmato il rilascio del suo primo smartphone pieghevole, nome in codice “Pipit“. Dovrebbe essere chiamato Pixel Fold, il pieghevole dovrebbe essere lanciato con un design più compatto rispetto a quello del Galaxy Z Fold3; presumibilmente, potrebbe essere simile all’OPPO Find N.

Il Pixel Fold potrebbe arrivare con la serie Pixel 7 e Android 13

Ross Young ha riacceso la speranza nel cuore dei fan di Google; secondo le indiscrezioni, il colosso di Mountain View rilascerà il suo primo smartphone pieghevole quest’anno.

Il device è stato avvistato di recente nei file Android 12L Beta 2 con il nome in codice “Pipit“, e il cosiddetto Pixel Fold sembra assomigliare più all’OPPO Find N che allo Z Fold3. Per inciso, Young afferma che Pixel Fold sarà più piccolo del modello di Samsung e del suo successore, il presunto Galaxy Z Fold4.

Presumibilmente, l’azienda americana punta ad una versione di ottobre 2022, probabilmente insieme al debutto di Android 13 e della serie Pixel 7.

Nel frattempo, BigG dovrebbe svelare Android 12L, Wear OS 3, Pixel 6a e Pixel Watch. Potenzialmente, il pieghevole potrebbe essere il primo dispositivo con Android 13L.

Inoltre, Young afferma che BigG inizierà a produrre pannelli Pixel Fold nel terzo trimestre del 2022. In tal caso, le build beta di Android 13 conterranno probabilmente vari riferimenti al device in questione nei prossimi mesi.

Non di meno, Young ha commentato il presunto Pixel Fold dell’anno scorso. A novembre si diceva che BigG avesse annullato il progetto a causa della concorrenza di Samsung, Huawei, Honor, OPPO, Vivo e Xiaomi in Cina, Europa e Stati Uniti.

Sebbene la concorrenza di queste aziende rimanga, un form factor più compatto potrebbe aiutare Google a differenziare Pixel Fold dai suoi competitor. In confronto, si diceva che il modello originale assomigliasse al Galaxy Z Fold3 in molti aspetti. Presumibilmente, si baserà anche su un SoC Google Tensor di prossima generazione che, a quanto pare, è già in cantiere.