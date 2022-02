La Champions League torna su Amazon: stasera Inter-Liverpool

Si terranno stasera gli ottavi di finale della Champions League, competizione internazionale calcistica: alle ore 21, Inter-Liverpool.

Si parte con gli ottavi di finale della Champions League, e il match che si terrà stasera sarà Inter-Liverpool: la partita sarà visibile su Amazon Prime Video dalle ore 21.00 del 16 febbraio 2022, e per vederlo in diretta vi basterà cliccare al seguente link.

Per i più appassionati, la diretta partirà alle ore 19.30, dove un pre-partita farà compagnia ai tifosi (e non) delle due squadre: ci saranno sul palco Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Diego Milito e Gianfranco Zola. Per quanto riguarda invece la partita, la telecronaca sarà curata dallo storico Sandro Piccinini e da Massimo Ambrosini.

Inter-Liverpool, ore 21.00 su Amazon Prime Video: iniziano gli ottavi di Champions League

La partita sarà in diretta su Amazon Prime Video: sarà possibile vederla da ogni dispositivo compatibile con il servizio, a partire dalle Smart TV e i PC fino a Smartphone e Tablet. Nel caso vorrete, potrete trovare la diretta entrando nell’applicazione, e poi navigando fino alla sezione Sport o Champions League. Una volta arrivati, la diretta sarà cliccabile fin dalle ore 19.00, visto che si terrà il pre-partita.

Amazon Prime Video è un servizio incluso dentro ad Amazon Prime: per iscrivervi vi basterà pagare 3,99€ al mese, ma con 36€ all’anno potrete avere 12 mesi di abbonamento (sia su Amazon Prime, che su Prime Video).

Nel caso in cui non foste mai stati abbonati al servizio Amazon Prime o Prime Video, potrete usufruire addirittura di 30 giorni di prova, così da poter sperimentare il pacchetto completo offerto da Amazon e capire se, una volta finito il trial, questo fa al caso vostro.

Ricordiamo che Inter-Liverpool sarà in diretta e visibile con una qualità fino a 4K HDR: ovviamente per poterne usufruire dovrete avere un dispositivo compatibile. Prime Video avrà anche le altre dirette degli ottavi, ovvero Atletico Madrid-Manchester United, Real Madrid-PSG e Juventus-Villareal, rispettivamente il 23 febbraio, il 9 marzo e il 16 marzo.