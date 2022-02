Nei meandri dell’Amazon SEGRETO: 5 gadget tech nascosti a 0,01€

Nascosti nei meandri più segreti di Amazon ci sono occasioni incredibili: come questi 5 prodotti tech a soli 0,01€ più spedizioni.

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però ti permettono di fare ottimi affari e magari dell’ottimo shopping salutare, specie in certe giornate grigie. Non ci credi? Allora guarda questi questi 5 gadget tech che puoi portare a casa a 0,01€: praticamente paghi solo le spedizioni.

I segreti di Amazon: tecnologia a 0,01€

Abbiamo selezionato cinque dispositivi utili, e anche se non si tratta di top di gamma, sono comunque delle chicche interessanti e, soprattutto, funzionanti. Approfittando di queste occasioni si possono fare buoni affari, e spendendo un solo centesimo più le spedizioni, ci si può anche divertire a comprarli tutti. Dategli un’occhiata.

Caricatore portatile con 4 porte USB prezzo 0,01€ (spedizioni a 5,04€). E’ piccolo e compatto, ma anche bello resistente. Lo porti praticamente dove vuoi e ci carichi lo smartphone, il tablet e quello che ti serve, anche contemporaneamente.

Mouse ottico senza fili da 2,4 GHz. Puoi averlo al prezzo di 0,01€ (spedizioni a 5,04€). Design e colore stilosi, funziona in wireless liberandoti dal problema del cavo. Le sue dimensioni ti permettono di impugnarlo al meglio senza affaticare la mano, per una migliore scorrevolezza e precisione.

Auricolari in-ear wireless con custodia di ricarica al prezzo di 0,01€ (spedizioni a 11,15€). Come altri dispositivi analoghi ma più costosi, queste cuffie senza fili Bluetooth 5.0 hanno una funzione per la cancellazione del rumore, e una forma ergonomica che le rende comode da indossare.

Caricabatteria da auto doppio ingresso USB e display a LED, puoi averlo a solo 0,01€ (spedizioni a 1,00€). Perfetto per portarlo sempre con te, questo accessorio per auto si collega all’adattatore DC della vettura, e può ricaricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente. Ha anche un display al LED che ti avvisa del livello di carica.

Cavo di ricarica USB-C che si illumina, un gadget utile e carino che puoi comprare a solo 0,01€ (spedizioni a 4,98€). Questo cavo è lungo ben 6 metri, pertanto ti permette di collegarlo a un dispositivo a qualsiasi distanza. Inoltre si illumina al buio con un bell’effetto luce blu, e si spegne automaticamente quando il device dov’è collegato è carico al 100%.