Scalda bevande USB: PREZZO REGALO su Amazon (9€)

Scalda bevande USB che puoi portare sempre dietro e collegare a una presa di corrente o al PC. Un gadget bello e utile che puoi avere a 9€, con le spese di spedizione gratuite di Amazon.

Scalda bevande USB, utile e grazioso

Con questa scalda tazze puoi dire addio ai caffè tiepidi e alle tisane freddine, dimenticati accanto al computer. Ora puoi riscaldare la tua bevanda preferita in maniera semplice e originale.

Puoi collegarlo direttamente al caricatore o al tuo PC-Mac sulla scrivania. Tra l’altro è anche grazioso a vedersi, quindi è un oggetto che fa la sua bella figura alla vista.

Ideale per tazze o bicchieri con fondo piatto, è costruito in morbido silicone, che garantisce una buona diffusione omogenea del calore e una certa stabilità sul tavolo.

Ovviamente non essendo un fornello questo scalda bevande non serve per preparare il caffè: il suo lavoro è invece quello di tenerlo in caldo per poterlo sorseggiare con calma alla giusta temperatura. Se ami quindi bere un buon thé o una cioccolata calda mentre lavori o studi davanti al PC, oppure mentre guardi la televisione comodamente seduta sul divano, allora questo prodotto fa al caso tuo.