Wi-Fi 7 il futuro delle reti wireless secondo Qualcomm

Qualcomm scende in campo per spiegare la crescita futura di attori e di prodotti per consumatori relativi al nuovo standard Wi-Fi.

Il Wi-Fi 7 è uno standard ancora in là dall’essere disponibile, visto che occorreranno almeno ancora un paio d’anni prima che inizi a fare capolino, ma ciò non ha impedito ai fornitori di tecnologia di pubblicizzarlo. Qualcomm, per esempio, che è uno dei leader storici della tecnologia Wi-Fi, ha preso le redini della situazione per dimostrare la crescita di attori e di prodotti per consumatori relativi al nuovo standard Wi-Fi. In particolare, descrivendo come il Wi-Fi 7 favorirà la diffusione di molti prodotti di elettronica di consumo, e come gli utenti ne beneficeranno direttamente.

Wi-Fi 7 il futuro delle reti wireless

Cosa offrirà il futuro Wi-Fi 7 che gli attuali standard Wi-Fi non possono offrire? La risposta più semplice sarebbe: raddoppierà la capacità e la velocità rispetto a Wi-Fi 6, riducendo la latenza della metà, e introdurrà anche la potente funzione MLO per la creazione di collegamenti multipli su più bande. In generale, quindi, migliorerà di parecchio le prestazioni, l’affidabilità e l’efficienza delle connessioni wireless.

Insomma, la settima generazione degli standard wireless approvati dalla Wi-Fi Alliance garantirà prestazioni ancora maggiori grazie a una migliore gestione e ottimizzazione delle bande a disposizione, come ha spiegato Andrew Davidson, Senior Director of Engineering di Qualcomm.

Attraverso una serie di schemi ed esempi, che potete leggere e guardare integralmente a questo indirizzo, Davidson ha spiegato sul sito ufficiale dell’azienda come ad esempio il Wi-Fi 7 porterà una serie di benefici soprattutto in termini di portata, grazie al raddoppio della larghezza di banda dei canali a 320 MHz. Supportando poi, come scritto prima, una serie di applicazioni di nuova generazione, questo standard garantirà anche nuove esperienze agli utenti.

In tal senso si parla di app e programmi per la cosiddetta realtà estesa (XR, Extended Reality), che combina le esperienze di realtà aumentata, realtà virtuale e realtà mista, e necessita pertanto di una latenza infinitamente bassa per essere fruita al meglio, per non parlare di quei contesti in cui sono indispensabili connessioni multiple senza alcuna perdita a livello di performance.

Qualcomm, che è al lavoro con i membri IEEE e WFA per finalizzare Wi-Fi 7, si pone quindi già come potenziale protagonista di questa prossima evoluzione tecnologica del Wi-Fi, come già avvenuto in passato.