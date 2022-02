20€ e ti porti la musica dove vuoi, mini speaker DA AVERE

Questo mini speaker è piccolo, compatti, impermeabile ed ha una batteria che non finisce mai, irrisistibile.

Con il suo moschettone integrato lo attacchi un po’ dove vuoi e diventi l’anima della festa ovunque vai. Un vero successo questo speaker Bluetooth che costa pochissimo ma suona una bomba. Un piccolo concerto personale che ti stupisce con tutte le qualità di cui è in possesso.

Il prezzo? Un’altra certezza se approfitti al volo del doppio sconto su Amazon e spunti il coupon in pagina: così lo paghi 20,39€ e lo ricevi a casa senza neanche spendere un euro in più, grazie a Prime.

Mini Speaker: portatile come questo nessun altro

Lo vedi con i tuoi occhi che ha delle dimensioni compatte eppure non ti risparmia niente. Lo puoi infilare in borsa, appendere un po’ dove vuoi e con la scusa che ora stanno per arrivare le giornate più belle, non puoi non farci un pensiero.

E’ disponibile in questa bella colorazione blu elettrica che non te lo fa perdere mai di vista. Gli altoparlanti sono di prima qualità quindi le canzoni le riproduci sai come? Puoi solo immaginarlo. Non solo, i bassi sono potenziati per farti divertire ancora di più.

Non farti problemi perché è totalmente impermeabile quindi non teme acqua e schizzi. E ti dirò, anche la batteria non ti delude dal momento che dura 10 ore di fila con una sola carica.

Cos’altro dirti se non che connetti i dispositivi con Bluetooth o mediante cavo AUX ed il resto scompare.

PS: non mancano all’appello i microfoni integrati e una mini ventosa che te lo fa attaccare dove vuoi!

Acquista al volo questo mini speaker indistruttibile su Amazon ad appena 20,39€ se spunti il coupon in pagina. Le spedizioni sono completamente gratuite con i servizi Prime attivi che ti fanno arrivare il tuo gioiellino a casa in solo uno o due giorni.