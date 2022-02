CIAO CIAO mignolo contro il mobile con questa lucetta UNICA (5€)

Una lucetta notturna con sensori di movimento è ciò che ti fa dire addio a te che sbatti ovunque quando ti alzi di notte.

E con i piedi, con i piedi, con i piedi CIAO CIAO.

Una piccola citazione a LRDL che ci ha offerti un inno per dire addio a tutti quegli spigoli infami che nella notte ci uccidono i mignolini dei piedi. Con questa lucetta notturna con tanto si sensore di movimento, credimi, ti salvi la vita. Prezzo assolutamente irrisorio per portartela a casa: 5,99€ appena e diventa tua, come una colazione al bar praticamente. La attacchi alla spina, consuma poco e funziona alla grande.

Le spedizioni sono veloci e gratuite con Prime attivo.

Lucetta notturna: l’hai sempre desiderata, ora la puoi avere

Un prezzo irrisorio per un gadget del genere lo puoi anche spendere. In fin dei conti si parla davvero di tue spicci ma pensaci un po’, se accetti la proposta di Amazon hai un mezzo a tua disposizione che dura una vita e ti evita gli incidenti notturni.

Si attacca direttamente alla spina ed è di dimensioni ridotte così non dà fastidio. La attivi e tac: quando è buio e ci passi vicino si accende e ti offre subito un percorso sicuro. Bagno, cucina, corridoio, fogli di giornale. Con le citazioni musicali ci siamo, anche con la tua sicurezza.

La luce che emette è soft, ti offre una vista, ma non ti acceca che è un po’ il motivo per cui non accendi la luce principale nel mezzo della notte e vai avanti a simulare Thriller di Michael Jackson.

Adatta anche per le camerette de più piccolini, cos’altro ti posso dire? È eccezionale e ti regala un prodotto che normalmente ti costerebbe molto di più.

Acquista al volo questa lucetta notturna con tanto di sensore di movimento integrato. Approfitti della promozione su Amazon e te la porti a casa con appena 5,99€. Le spedizioni grazie ai servizi Prime sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.