Conflitto russo-ucraino: la satira corre nei meme sui social

La crisi in corso tra Russia, Ucraina e l’immancabile NATO ha scatenato la fantasia del web. Tra paure e ironia, vediamo i migliori meme sul tema.

La crisi Russia-Ucraina continua a tenere banco anche sui social network, dove tantissimi utenti si sono scatenati realizzando una serie di vignette e meme sul tema. Insomma, ancora una volta la satira, anche un po’ casereccia, cerca di sdrammatizzare gli eventi per tentare di esorcizzare attraverso l’ironia il terrore di un conflitto globale. Così, mentre su TikTok si susseguono i video di utenti che cantano canzoni contro la guerra o realizzano improbabili scenette con protagonisti Biden o Putin, su Facebook e Instagram spopolano i meme grafici come quello che potete ammirare qui in basso, anche se il record in generale spetta di più a Twitter.

Conflitto russo-ucraino: ecco i meme più belli

Come scritto prima, è soprattutto su Twitter a ospitare a nostro parere i meme più belli. Ovviamente pro o contro questo o quel Paese. Dall’India, per esempio, Owais Nazeer Bhat sceglie uno spezzone di un film comico del suo Paese per evidenziare il ruolo, in questo caso negativo, degli Stati Uniti, che cercano di aizzare russi e ucraini anziché fare da pacieri.

#RussiaUkraineCrisis #Ukraine #Russian #Russia #USA #NATO US trying to achieve its personal interest by backing Ukraine & provoking it. US already destroyed Middle East, Africa, Yemen, Afghanistan.

Now US is shifting towards Russian territory. pic.twitter.com/PJ1YQ5Xxah — Owais Nazeer Bhat (@kingonb51) February 15, 2022

Molto divertente anche il meme scelto da un utente asiatico che prende in giro l’operato diplomatico delle Nazioni Unite, evidentemente considerato troppo blando e assolutamente inefficace per stemperare le tensioni, dal suo creatore.

Dulcis in fundo, questo utente trova un modo a dir poco geniale per parlare della crisi: sceglie infatti il tema di Star Wars enfatizzando con ironia le parole del presidente americano Joe Biden che parlava dell’Armata Rossa come di una sorta di armata imperiale pronta a invadere il mondo.

🎥 CAUGHT ON VIDEO: Overwhelming evidence that Russia is preparing to invade Ukraine pic.twitter.com/dZ6ItdlakS — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) February 14, 2022

Ma forse il meme più grande, seppur non visibile nella forma come siamo abituati a conoscerlo, è costituito dalle centinaia di filmati che circolano sul web e che riguardano i movimenti delle truppe russe, con gli stessi soldati che riprendono se stessi e i loro i carri armati mentre passano sui vagoni ferroviari, convogli di lanciamissili mobili su strada e truppe annoiate che ammazzano il tempo giocando a carte.

Tutte cose che in situazioni di guerra “normali” non si verificherebbero mai, mentre qui sono ovunque su TikTok da settimane: ma siamo sicuri che ci sia tutta questa voglia di invadere da un lato e di combattere alla morte dall’altro? E che invece non sia tutta un’abile manovra propagandistica? Un gigantesco meme mediatico.