Google vuole portare Chrome OS su vecchi PC e Mac

Google ha svelato Chrome OS Flex, un sistema operativo light in grado di essere installato sui vecchi PC Windows e Apple.

Google vuole Chrome OS su vecchi computer Windows e Mac. Così facendo, renderà questi prodotti perfetti per le aziende e per le scuole. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione.

Chrome OS Flex su PC e Mac: la rivoluzione

BigG ha annunciato la nuova versione di Chrome OS chiamata Chrome OS Flex. La nuova versione, progettata per aziende e scuole, è pensata per funzionare su vecchi PC e Mac. Il sistema operativo può essere installato “in pochi minuti”, secondo quanto si legge dal post sul blog di Google.

La compagnia ha detto che Chrome OS Flex sarà identico a Chrome OS su un Chromebook: è costruito dalla stessa base di codice e segue la stessa “cadenza di rilascio“.

Attenzione però: molte delle funzionalità potrebbero dipendere dall’hardware del PC che si sta utilizzando, incluso l’Assistente Google sempre attivo e la sincronizzazione del telefono Android. Quindi, se avete intenzione di provarlo, abbiamo un occhio in più. State attenti al device sul quale volete installare il tutto.

Questa non sarà la prima volta che Chrome OS viene visualizzato su terminali con cui non è stato spedito. Il colosso di Mountain View ha recentemente acquistato Neverware, che in precedenza vendeva un’applicazione chiamata CloudReady che consentiva agli utenti di convertire i vecchi PC in sistemi Chrome OS. Questo aveva innescato speculazioni su dove potremmo vedere Chrome OS nel futuro.

Da quell’acquisizione, osserva BigG, “abbiamo lavorato duramente per integrare i vantaggi di CloudReady in una nuova versione di Chrome OS“.

Se volete provare voi stessi Chrome OS Flex, vi basterà leggere di più sul sito web di Chrome Enterprise. Si segnala che il sistema operativo è ancora in modalità di Early Access, quindi si potrebbero riscontrare bug: potete avviarlo direttamente da un’unità USB se volete solo curiosare prima di installarlo sul vostro computer.