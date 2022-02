Nuovo smartphone? Acquista il nuovo modello di Xiaomi e SOGNA(-100€)

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE è lo smartphone che ti meriti: costa poco, è uno dei più nuovi, supporta il 5G e vola tra le tue mani.

Uno smartphone eccezionale questo qui che ti sto per presentare. Apri bene le orecchie, se ne vuoi acquistare uno nuovo, te lo dico senza peli: con budget ridotto è il migliore che puoi scegliere. Ovviamente non te lo affermo così tanto per, ma una volta che scopri di ciò che è capace te ne accorgi subito. Ti sto parlando del magnifico Xiaomi 11 Lite 5G NE, un nome un programma.

Tuo in promozione su Amazon con uno sconto di ben 100 bigliettoni, il che significa che lo paghi soltanto 299,90€.

Lo paghi anche a rate a Tasso Zero e lo ricevi in uno o due giorni. Cosa aspetti?

Xiaomi 11 Lite 5G NE: lo smartphone che stavi cercando

Uscito da pochissimo sul mercato, Xiaomi 11 LITE 5G NE è lo smartphone che fa per te e ora scopri il motivo. Prima di vedere cosa ti offre ti voglio mettere al corrente di tutto: la promozione su Amazon è in scadenza quindi se sei interessato, pensaci al più presto.

A partire dal display e finendo alla scheda tecnica, hai di tutto e di più sotto le mani. Il display AMOLED da 6,55 pollici praticamente ti fa tenere un piccolo cinema tra le mani e così contenuti, social, streaming e gaming mobile risplende di luce propria, letteralmente.

Nonostante tu apra tremila applicazioni differenti, non hai rallentamenti grazie al potente processore Qualcomm con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria.

Un’altra chicca? Ovviamente l’apparato fotografico con tripla lente che vai, su, il premio per miglior fotografia ti aspetta al Dolby Theatre. Eccezionalmente divina, anche di notte con fotografie e video sempre eccezionali (selfie compresi).

Concludo con la batteria che ti dura come minimo un giorno e mezzo/due. La ricarica rapida da 33W è un bonus da amare.

Eccezionale, vero? Allora approfittane anche tu e risparmia esattamente 100€ su questo gioiellino di Xiaomi 22 Lite 5G Ne: appena 299,90€ su Amazon ma ancora per pochissimo.