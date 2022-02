Smartband Amazfit con autonomia infinita e Alexa: OFFERTACCIA Amazon

Amazfit Band 5 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero ridicolo: monta Alexa, è impermeabile e ha un’autonomia infinita.

Ci sono alcune offerte Amazon che sono talmente ghiotte da non poter essere ignorate, come quella di oggi riguardante l’ottima smartband Amazfit Band 5 al 36% di sconto. Se sei alla ricerca di un fitness tracker economico ma completo, non hai bisogno di guardare altro: ad appena 28€ hai tutto ciò che ti serve in un device leggero, compatto, resistente e addirittura impermeabile.

Amazfit Band 5 è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo

Tantissimi utenti prima di te sono rimasti incredibilmente colpiti dalla qualità della smartband di Amazfit. Non lasciarti ingannare dal prezzo economico: Amazfit Band 5 non solo integra Alexa così da essere sempre a tua disposizione in ogni momento della giornata semplicemente portando il polso alla bocca, ma è perfetta anche per tracciare l’attività fisica al chiuso e all’aperto.

Nonostante il prezzo incredibile, inoltre, la smartband dispone del sensore per monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, registra 24/7 il battito cardiaco (anche a riposo), registra la qualità del sonno ed è anche impermeabile fino a 50 metri. Non ti basta? L’incredibile autonomia di 15 giorni ti farà dimenticare l’ultima volta che l’hai ricaricata, te lo assicuriamo.

Cosa stai aspettando? Clicca subito questo link e ricevi già entro domani la smartband a casa tua e senza costi di spedizione: resterai sbalordito dalle cose che sa fare.