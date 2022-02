Tag Heuer presenta il Calibre E4, uno smartwatch di lusso

Tag Heuer svela il Calibre E4 da ben 42 mm, uno smartwatch elegante di lusso che vanta WearOS e una serie di sensori volti alla salute e al benessere.

Se state cercando un dispositivo indossabile premium che racchiuda la versatilità del sistema operativo di Google, Calibre E4 42 mm di TAG Heuer dovrebbe fare al caso vostro.

Tag Heuer Calibre E4: le caratteristiche

Gli utenti di orologi tradizionali non dovrebbero preoccuparsi poiché il brand svizzero continuerà a fare il suo mestiere realizzando prodotti canonici. Tuttavia, proprio come il resto della sua serie Connected, Calibre E4 42 mm si rivolge ai clienti più esperti di tecnologia. Solo materiali di prima qualità entrano in questo articolo; sarà un terminale premium ai nostri polsi.

Questo smartwatch di alto livello è dotato di una cassa rotonda in acciaio da 42 mm e una lunetta in ceramica nera. Per chi se lo chiedesse, sono stampati gli orari e l’emblema TAG Heuer. A destra c’è una corona a un tasto posto tra due pulsanti. Curiosamente, sono touch.

A differenza del fratello da 45 mm, il Calibre E4 da 42 mm utilizza un vetro zaffiro con bordi curvi per coprire il pannello OLED da 1,28 pollici (412 × 412). Ad alimentare il tutto troviamo il sistema di Google e un chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100+. Tag Heuer afferma che funzionerà immediatamente con Wear OS 2, ma alla fine verrà aggiornato a Wear OS 3.

Per quanto riguarda la durata della batteria, la cella energetica da 330 mAh del Calibre E4 42 mm dovrebbe essere sufficiente per coprire un’intera giornata di utilizzo. Nessuna preoccupazione per l’umidità qui poiché TAG Heuer lo equipaggia con una protezione dall’ingresso fino a 160 piedi. Proprio come qualsiasi wearable moderno, la sua gamma di sensori terrà traccia delle attività e di altre metriche relative alla salute. Ha un aspetto elegante abbinato al bracciale in acciaio a forma di H e alla chiusura con fibbia pieghevole a pulsante.

Voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere.