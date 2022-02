Con i Ryzen Mobile serie 6000 AMD alza l’asticella nei notebook premium

I nuovi Ryzen 6000 di AMD si presentano con migliorie non indifferenti, soprattutto per quel che concerne il campo dell’efficienza.

AMD è pronta a fare un salto di qualità non indifferente grazie ai suoi nuovi processori top-end. Parliamo nello specifico dei Ryzen 6000 Mobile, anche noti come 6000M, che sono pensati per ottimizzare al meglio il consumo di energia, dettaglio molto importante per ogni tipo di laptop che si trova a dover fare i conti con una batteria che non manca mai.

Dopo aver annunciato il tutto nel mese di gennaio, la compagnia ha finalmente rilasciato i suoi nuovi gioiellini, riuscendo quindi ad arrivare in tempo per presentare la propria offerta come ha fatto Intel in questo 2022 attraverso la sua serie 12 Alder Lake.

Ryzen Mobile 6000 alza l’asticella dei portatili di fascia alta

Abbiamo finalmente scoperto tutti i dettagli della nuova serie dell’anno appena arrivato, con la compagnia che ha svelato i suoi classici grafici per fare chiarezza in merito alle performance dei dispositivi mobile. Dopo che un grosso passo in avanti è stato fatto con le serie Ryzen 4000 e Ryzen 5000, AMD ha rilasciato ora dei gioiellini pronti a offrire ottime performance sia nel mondo del gaming e dei creatori, grazie alla serie H, sia per quel che concerne ulteriori ambiti che richiedono invece consumi minori, con la serie U, seppur in entrambi i casi si noti come il focus della compagnia abbia riguardato l’efficienza.

La nuove APU con processo a 6nm di TSMC del colosso prendono questa volta il nome di Rembrandt, risultando basate sull’architettura Zen 3+ e in alcuni casi Zen 3, e presentando delle schede video RDNA 2 per quasi ogni modello (con pochissimi che mantengono ancora una volta le note Vega). I miglioramenti arrivano in ogni caso anche al 100% per quel che concerne le performance delle schede grafiche. L’obiettivo resta per tutti quello di garantire un rapporto fra prestazioni e consumi sempre migliore, il che avviene come spiegato per l’intera nuova serie, seppur in base al modello ci si trovi davanti una vasta gamma di prezzi da considerare.