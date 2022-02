Firefox 100: Mozilla sta verificando se le cose stanno davvero così

Mozilla sta testando le possibili soluzioni agli eventuali problemi di visualizzazione derivabili da Firefox 100.

Ieri vi abbiamo parlato di come il prossimo Chrome 100 potrebbe creare parecchi problemi ad alcuni siti internet, che rischierebbero addirittura di sparire dai PC di tutti coloro che utilizzano questo browser. Ebbene, un problema analogo potrebbe procurarlo anche Firefox, che a breve raggiungerà la “versione 100”. Per evitare tutto questo, Mozilla Foundation sta in questi giorni eseguendo una serie di esperimenti per verificare l’eventualità e l’entità di “danni”, per così dire, che potrebbe causare questo prossimo update.

Mozilla testa Firefox 100

Mozilla, come Google, ha deciso di effettuare una serie di test per verificare se ci possano essere problemi di visualizzazione con Firefox 100. Per attuarli, ha quindi lanciato un user agent fittizio che va a sostituire quello originale del browser Firefox “trasformandolo” in una versione di “Firefox/100.0”, cioè a tre cifre, così da verificare se questi interromperà l’accesso a determinati siti Web.

Alcuni di questi, infatti, si limitano a leggere solamente le prime due cifre della versione di un browser, e quindi scambiare Firefox 100 per Firefox 10, cioè a dire una “versione 10” del software, dunque obsoleta, rendendo dunque inaccessibili le sue pagine ai PC che hanno installato quel browser.