Hub USB C mini e compatto, 4 in 1 in spazio RECORD (7€)

Un Hub USB C che funziona come si deve e rimane compatto: sempre con te ovunque tu vada per il massimo della comodità.

Avere una sola porta per connettere tutti i tuoi dispositivi è un vero dramma. La tragedia tocca l’apice se il tuo laptop o device è dotato di un’unica porta tipo C. Che fai, ti arrendi? Secondo me non ne vale la pena, soprattutto perché a poter rimediare alle mancanze c’è questo Hub USB C che costa pochissimo ed è un 4 in 1. Il massimo della comodità fornito da Amazon a prezzo stracciato: 7,59€ se te lo accaparri subito, non aspettare.

Spunta il coupon in pagina, aggiungilo a carrello e acquistalo. Con le spedizioni Prime arriva senza costo aggiuntivo in uno o due giorni.

Hub USB C: anche se è piccolo, è fenomenale

Sarà pure compatto ma ti mette a disposizione quattro entrate all’istante. Se come ti dicevi hai un dispositivo che supporta solo il Type C, non può che essere una benedizione. Tanto è portatile, lo hai sempre in borsa così quando meno te lo aspetti, lo hai a disposizione e non ti esaurisci.

Conta che è semplicissimo da utilizzare: lo connetti ed entra in funzione. Ovviamente può essere utilizzato sia su sistemi Windows che MacOS senza limitazioni e non solo.

In modo particolare ti dico che ti offre 4 porte USB A (le classiche) con tanto di tecnologia 3.0 così non solo hai indipendenza a sufficienza, ma non sacrifichi neanche la velocità nella trasmissione di dati. Pendrive, mouse e tastiere, dispositivi wireless con micro ricevitore USB. Non hai limiti.

Spunta al volo il coupon su Amazon e acquista questo Hub USB C su Amazon a soli 7,59€. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni grazie alle spedizioni Prime attive, ti basta essere abbonato per non pagare neanche un singolo euro in più.