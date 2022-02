Le novità di Samsung al Mobile World Congress 2022

Cosa aspettarci da Samsung durante il suo evento virtuale che terrà al Mobile World Congress 2022 di Barcellona? Proviamo a fare il punto.

Samsung anticipa il nuovo Galaxy Book e molto altro all’evento del 27 febbraio. Tuttavia, la società terrà un live streaming presso il Mobile World Congress; non sarà uno show in presenza, a quanto pare.

Samsung mostrerà un nuovo laptop?

Il colosso sudcoreano sta anticipando l’annuncio di un nuovo laptop facente parte della serie Galaxy Book in un evento il 27 febbraio in coincidenza con il Mobile World Congress (MWC) di quest’anno.

In una piccola animazione rilasciata insieme all’invito, si può vedere un laptop che si apre, prima di essere affiancato da una raccolta di altri prodotti del brand, tra cui uno smartwatch, uno smartphone e un tablet. L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube dell’azienda alle 13:00 ET / 10:00 PT del 27 febbraio.

In un post sul blog di accompagnamento, il capo del nuovo team di ricerca e sviluppo informatico di Samsung Electronics, Hark-sang Kim, fornisce alcuni suggerimenti sulle priorità dell’azienda per la sua “formazione di Galaxy Book di prossima generazione“.

Kim afferma che l’obiettivo è offrire “un’esperienza senza interruzioni su dispositivi e sistemi operativi” con vari terminali Galaxy diversi che lavorano insieme. Non sono state annunciate specifiche concrete per il laptop, ma Intel è menzionata come partner. Sicuramente si tratterà di un computer leggero, smart, con specifiche consumer aggiornate.

Abbiamo già visto alcune funzionalità cross-device grazie al lavoro di Samsung grazie all’app “Your Phone” per Windows 11 che consente agli utenti di controllare le app Android dal proprio telefono sul proprio PC Microsoft. La compagnia coreana afferma anche che app come Gallery e Notes ora offrono un aspetto coerente su terminali mobili e desktop.

Il debutto arriva poche settimane dopo che Samsung ha annunciato la sua ultima gamma di smartphone di punta, la serie Galaxy S22, nonché una nuova gamma di tablet Android.