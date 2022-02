POCO X4 Pro come se fosse qui: un leak svela ogni dettaglio

Un incredibile leak svela le specifiche di POCO X4 Pro 5G con tanto di fotografie hands-on: scopriamo tutti i dettagli sul medio gamma.

Sebbene Xiaomi non abbia ancora annunciato ufficialmente POCO X4 Pro 5G, un incredibile leak svela la scheda tecnica completa del device e anche le prime immagini hands-on. Secondo le informazioni pubblicate in rete in queste ore, sappiamo che il device di fascia media di POCO è munito di un pannello AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera punch hole centrale da 16 MP e cornici ottimizzate il giusto.

POCO X4 Pro 5G svelato da un leak con tanto di foto hands-on

Sotto la scocca è integrato il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno, una fotocamera principale da 108 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Sembra, inoltre che il device monti una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W – decisamente impressionante per un device di fascia media e in linea con quella offerta da OnePlus Nord CE 2 5G lanciato nelle scorse ore – e Android 11 con la MIUI 13.

L’incredibile leak ci ha praticamente fornito tutte le informazioni ufficiali sul telefono, di fatto segnalando una incredibile svista da parte del brand che non ha ancora annunciato lo smartphone di fascia media. Le caratteristiche parlano di un device tutto sommato equilibrato: resta solo da scoprire il prezzo di lancio.