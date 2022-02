Striscia LED che attacchi dietro la TV e ti offre uno SPETTACOLO

Una striscia LED a prima impressione semplicissima, ma di una tecnologia unica: la metti dove vuoi e i tuoi occhi si risvegliano.

Puoi rendere il tuo televisore unico con questa striscia LED Govee. Capace di rendere la tua esperienza visiva al pari di un cinema, non ci vuole niente a montarla ma credimi, il risultato è istantaneo e galattico. Grazie alla promozione, se ne approfitti subito su Amazon e spunti il coupon te la porti a casa con 13,59€.

Ti basta vedere di cosa è capace per amarla dal primo momento.

Le spedizioni? Ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Striscia LED Govee: uno stile che non si discute

Ovviamente io ti avviso: te la consiglio per il televisore ma tu puoi farne l’utilizzo che più ti si addice. Anche dietro al monitor crea un’atmosfera perfetta, tanto non hai problemi. Con i punti di taglio già segnalati, la tagli in un solo secondo senza commettere danni.

In totale è lunga 2 metri e con il suo telecomando la gestisci in un secondo. Riproduce 16 milioni di colori creando giochi di luce unici. Conta che hai numerose combo già preimpostate per rendere ogni situazione magica come non mai. A te basta cliccare un tasto, poi la striscia LED fa tutto da sola.

Per attaccarla non devi far altro che sfilare la protezione e utilizzare la parte biadesiva già installata. Ci impieghi quanto, due minuti?

Non farti problemi, si adatta a televisori che vanno dai 40 ai 60 pollici in un battito di ciglia.

Spunta immediatamente il coupon su Amazon e pagala appena 13,59€ prima che sia troppo tardi. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime garantiti. La aggiungi al carrello e la ricevi in uno o due giorni direttamente a casa tua.