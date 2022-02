Vodafone e Linkem unite nel 5G FWA: ecco che cosa prevede la partnership

Alleanza strategica per la tecnologia FWA per i due operatori. Per i clienti Vodafone e Linkem si aprono ora nuove opportunità.

Vodafone Italia e Linkem hanno annunciato di aver siglato una partnership strategica per la tecnologia FWA. Secondo questo accordo, i due operatori avranno il mutuo accesso alle rispettive reti 5G Fixed Wireless Access per potenziare i propri servizi e realizza delle nuove offerte commerciali in modo autonomo, sia alle famiglie che alle imprese italiane.

Vodafone e Linkem: nel nome del 5G FWA

Il Fixed Wireless Access è una nuova tecnologia che consente di fruire di una connessione a banda larga o ultralarga senza la necessità di dotarsi di cavo telefonico o fibra. FWA utilizza infatti le onde radio per la trasmissione dei dati, in maniera simile a quanto avviene con le connessioni cellulari. Ecco perché viene ritenuto un settore importante dagli operatori. “La tecnologia FWA raggiungerà nei prossimi anni numerose famiglie e imprese, anche nelle aree dove storicamente i servizi di accesso fisso sono stati limitati”, ha dichiarato in tal senso Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia.

Quest’ultima, di fatto, continua a investire sull’estensione della copertura 5G, e da questo punto di vista la partnership con Linkem coniugherà il know-how di Vodafone nel costruire e operare reti wireless con la specializzazione nel segmento FWA, dove Linkem S.p.A. ha sviluppato competenze specifiche.

Soddisfatto dell’accordo, ovviamente, anche l’Amministratore delegato di Linkem, Davide Rota: “La sinergia con un operatore mobile e fisso del livello di Vodafone ci consentirà di estendere la disponibilità delle nostre offerte ancor più rapidamente. Entrambe le società avranno significativi vantaggi sia in termini di maggiore efficienza nello sfruttamento dei rispettivi asset che dal punto di vista commerciale”. Come accennato prima, le tecnologie wireless e in particolare il 5G avranno un ruolo sempre più rilevante per garantire la disponibilità di servizi a banda ultralarga altamente performanti per le famiglie e per le imprese in tutte le aree del Paese.